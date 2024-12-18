https://ria.ru/20241218/ukraina-1989895022.html

В Ливане призвали тотально проверить Украину на наличие отравляющих веществ

В Ливане призвали тотально проверить Украину на наличие отравляющих веществ - РИА Новости, 18.12.2024

В Ливане призвали тотально проверить Украину на наличие отравляющих веществ

Теракт, в результате которого в Москве погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, обличавший Украину в использовании отравляющих... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:06:00+03:00

2024-12-18T13:06:00+03:00

2024-12-18T18:03:00+03:00

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БЕЙРУТ, 17 дек - РИА Новости. Теракт, в результате которого в Москве погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, обличавший Украину в использовании отравляющих веществ, должен спровоцировать тотальную проверку наличия у Киева такого оружия и расследование о путях его поставок Киеву, заявил РИА Новости бывший министр внутренних дел Ливана Марван Шарбель. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. "Генерал Кириллов был одним из наиболее выдающихся российских специалистов в своей области и обличал Украину в использовании химического оружия, в том числе против российской армии. После произошедшего крайне необходимо расследовать факт наличия у Украины химического оружия. Она должна быть подвергнута тотальному мониторингу, подобному тому, который Запад осуществляет в отношении Ирана", - сказал РИА Новости Шарбель. По словам бывшего министра, это необходимо сделать для того, чтобы досконально проверить, как это оружие попало на Украину. Он считает также, что вопрос о применении химического и бактериологического оружия должен быть вынесен на рассмотрение СБ ООН, чтобы выяснить, кто поставлял Украине эти отравляющие вещества, чтобы по нему было принято соответствующее решение. "Убийство Кириллова - это также явная попытка Запада и дальше нагнетать ситуацию в конфликте, и это не первый подобный инцидент. Понятное дело, что западные страны, НАТО будут пытаться избежать ответственности в этом вопросе. Но тут не стоит забывать, что, понимая правду происходящего на Украине, надо еще попытаться выяснить, поставлялось ли подобное оружие боевикам в других конфликтах во всем мире", - добавил Шарбель. Игорь Кириллов стал широко известен сразу после начала специальной военной операции (СВО) благодаря многочисленным брифингам, на которых он доказательно обвинял США, их западных партнеров, а также киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России и целей специальной военной операции. Каждое выступление Кириллова имело крепкую доказательную базу и было подкреплено документально. Как заявил МИД РФ, правоохранительные органы России совместно с Минобороны РФ получили доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре боеприпасов с белым фосфором, применяемые укронацистами начиненные белым фосфором зажигательные боеприпасы являются оружием неизбирательного действия и запрещены протоколом 3 к Женевской конвенции, все причастные к этим злодеяниям ответят. В конце сентября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что министерство обороны США рекомендовало начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, но администрация американского президента Джо Байдена несколько раз отклонила это предложение. Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на полях Мюнхенской конференции попросил поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные снаряды, поскольку такого оружия у Америки и партнёров "на миллионы выстрелов". Украинский же бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил журналистам в кулуарах форума, что Украина не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам, а потому с точки зрения закона, как считает Кулеба, поставкам ничего бы не помешало.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989637805.html

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