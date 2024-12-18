Захарова прокомментировала визит генсека СЕ на Украину
Захарова: визит генсека СЕ Берсе на Украину был нужен для пропаганды
© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на брифинге недавний визит на Украину генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, указала, что подобные визиты нужны для пропаганды.
Отвечая на брифинге на соответствующий вопрос РИА Новости, она пояснила, что с помощью таких визитов "поддерживается бурная внешняя деятельность для того, чтобы все-таки подвести киевский режим к преступным изменениям в плане мобилизации на Украине, снижения возраста мобилизации украинских граждан". Она полагает, что "в основе эти визитов, вояжей - подталкивание Украины к этой пропасти окончательной".
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"Помимо всего прочего, это нужно все для пропаганды", - сказала Захарова. По ее словам, "в селе Ягодное Черниговской области швейцарцу демонстрировались следы неких" якобы имевших место "злодеяний российских военных против мирных жителей". "Утверждалось, что весной 2022 года якобы наши бойцы несколько недель насильно удерживали их в подвале школы", - рассказала она.
"Вот, интересно, а с кем-нибудь генсекретарь этой организации разговаривал из очевидцев тех событий? Я не уверена", - добавила Захарова.
"Если бы он разговаривал, он узнал бы, как в феврале — марте 2022 года по линии Минобороны России в населенные пункты Киевской и Черниговской областей доставлялись сотни тонн гуманитарных грузов для пострадавших от рук бандеровцев", - сказала она.
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