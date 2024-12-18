https://ria.ru/20241218/ukraina-1989894414.html

Захарова прокомментировала визит генсека СЕ на Украину

Захарова прокомментировала визит генсека СЕ на Украину - РИА Новости, 18.12.2024

Захарова прокомментировала визит генсека СЕ на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на брифинге недавний визит на Украину генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, указала,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:03:00+03:00

2024-12-18T13:03:00+03:00

2024-12-18T13:04:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на брифинге недавний визит на Украину генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, указала, что подобные визиты нужны для пропаганды. Отвечая на брифинге на соответствующий вопрос РИА Новости, она пояснила, что с помощью таких визитов "поддерживается бурная внешняя деятельность для того, чтобы все-таки подвести киевский режим к преступным изменениям в плане мобилизации на Украине, снижения возраста мобилизации украинских граждан". Она полагает, что "в основе эти визитов, вояжей - подталкивание Украины к этой пропасти окончательной". "Помимо всего прочего, это нужно все для пропаганды", - сказала Захарова. По ее словам, "в селе Ягодное Черниговской области швейцарцу демонстрировались следы неких" якобы имевших место "злодеяний российских военных против мирных жителей". "Утверждалось, что весной 2022 года якобы наши бойцы несколько недель насильно удерживали их в подвале школы", - рассказала она. "Вот, интересно, а с кем-нибудь генсекретарь этой организации разговаривал из очевидцев тех событий? Я не уверена", - добавила Захарова. "Если бы он разговаривал, он узнал бы, как в феврале — марте 2022 года по линии Минобороны России в населенные пункты Киевской и Черниговской областей доставлялись сотни тонн гуманитарных грузов для пострадавших от рук бандеровцев", - сказала она.

https://ria.ru/20241218/evropa-1989752605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, черниговская область, мария захарова, министерство обороны рф (минобороны рф)