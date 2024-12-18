https://ria.ru/20241218/ukraina-1989880916.html

На Западе откровенно высказались об окончании конфликта на Украине

На Западе откровенно высказались об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 18.12.2024

На Западе откровенно высказались об окончании конфликта на Украине

Признание НАТО и Украины в поражении станет шагом к миру, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:16:00+03:00

2024-12-18T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Признание НАТО и Украины в поражении станет шагом к миру, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. "Путь к миру на Украине нетрадиционен, но он существует. Он также сильно отличается от предыдущих, потому что Украина и, соответственно, НАТО находятся на стороне проигравших. Признание этого — первый шаг к миру на Украине", — говорится в публикации. В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России. В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев ввел на них законодательный запрет.

https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989857948.html

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