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На Западе откровенно высказались об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 18.12.2024 (обновлено: 12:56 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ukraina-1989880916.html
На Западе откровенно высказались об окончании конфликта на Украине
На Западе откровенно высказались об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 18.12.2024
На Западе откровенно высказались об окончании конфликта на Украине
Признание НАТО и Украины в поражении станет шагом к миру, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:16:00+03:00
2024-12-18T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Признание НАТО и Украины в поражении станет шагом к миру, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. "Путь к миру на Украине нетрадиционен, но он существует. Он также сильно отличается от предыдущих, потому что Украина и, соответственно, НАТО находятся на стороне проигравших. Признание этого — первый шаг к миру на Украине", — говорится в публикации. В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России. В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев ввел на них законодательный запрет.
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989857948.html
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в мире, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО
На Западе откровенно высказались об окончании конфликта на Украине

Профессор Малинен: признание НАТО и Украины в поражении станет шагом к миру

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Признание НАТО и Украины в поражении станет шагом к миру, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

"Путь к миру на Украине нетрадиционен, но он существует. Он также сильно отличается от предыдущих, потому что Украина и, соответственно, НАТО находятся на стороне проигравших. Признание этого — первый шаг к миру на Украине", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев ввел на них законодательный запрет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
"Как ужасно". На Украине набросились на Зеленского из-за одного заявления
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