На Западе откровенно высказались об окончании конфликта на Украине
Профессор Малинен: признание НАТО и Украины в поражении станет шагом к миру
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Признание НАТО и Украины в поражении станет шагом к миру, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
"Путь к миру на Украине нетрадиционен, но он существует. Он также сильно отличается от предыдущих, потому что Украина и, соответственно, НАТО находятся на стороне проигравших. Признание этого — первый шаг к миру на Украине", — говорится в публикации.
"Путь к миру на Украине нетрадиционен, но он существует. Он также сильно отличается от предыдущих, потому что Украина и, соответственно, НАТО находятся на стороне проигравших. Признание этого — первый шаг к миру на Украине", — говорится в публикации.
В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев ввел на них законодательный запрет.
В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев ввел на них законодательный запрет.