https://ria.ru/20241218/ukraina-1989879793.html

Москва не знает о планируемых поездках Келлога на Украину, заявил Песков

Москва не знает о планируемых поездках Келлога на Украину, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024

Москва не знает о планируемых поездках Келлога на Украину, заявил Песков

Москва не располагает деталями о планируемых поездках специального посланника победившего на выборах в США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, заявил... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:09:00+03:00

2024-12-18T12:09:00+03:00

2024-12-18T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва не располагает деталями о планируемых поездках специального посланника победившего на выборах в США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, мы не располагаем деталями. Мы видели соответствующие сообщения СМИ о том, что такие поездки планируются. Каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине. Агентство отмечало, что Келлог не планирует посещать Москву.По данным источников, в рамках европейской поездки Келлог намерен посетить Лондон, Париж и Рим. Поездка будет сосредоточена на сборе информации, а не на реализации какой-либо конкретной политической цели, добавил один из источников.Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20241129/kellog-1986574321.html

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москва, украина, в мире, кит келлог, дмитрий песков, сша, дональд трамп