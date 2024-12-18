Зеленский признал, что боится заморозки конфликта на Украине
Зеленский назвал заморозку конфликта на Украине и договоренности с РФ опасными
© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский во время ответа на вопросы читателей газеты Parisien признал, что считает опасными для себя заморозку конфликта и договоренности с Россией.
Глава киевского режима отметил, что победитель выборов президента США Дональд Трамп понимает его стремление "не спешить во вред Украине".
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"Опасно было бы сказать: мы замораживаем войну и придем к соглашению с россиянами", - заявил он.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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