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Зеленский признал, что боится заморозки конфликта на Украине - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/ukraina-1989853834.html
Зеленский признал, что боится заморозки конфликта на Украине
Зеленский признал, что боится заморозки конфликта на Украине - РИА Новости, 18.12.2024
Зеленский признал, что боится заморозки конфликта на Украине
Владимир Зеленский во время ответа на вопросы читателей газеты Parisien признал, что считает опасными для себя заморозку конфликта и договоренности с Россией. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:48:00+03:00
2024-12-18T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский во время ответа на вопросы читателей газеты Parisien признал, что считает опасными для себя заморозку конфликта и договоренности с Россией. Глава киевского режима отметил, что победитель выборов президента США Дональд Трамп понимает его стремление "не спешить во вред Украине". "Опасно было бы сказать: мы замораживаем войну и придем к соглашению с россиянами", - заявил он. Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html
https://ria.ru/20241216/ukraina-1989322597.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
Зеленский признал, что боится заморозки конфликта на Украине

Зеленский назвал заморозку конфликта на Украине и договоренности с РФ опасными

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский во время ответа на вопросы читателей газеты Parisien признал, что считает опасными для себя заморозку конфликта и договоренности с Россией.
Глава киевского режима отметил, что победитель выборов президента США Дональд Трамп понимает его стремление "не спешить во вред Украине".
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"Опасно было бы сказать: мы замораживаем войну и придем к соглашению с россиянами", - заявил он.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
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