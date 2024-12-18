https://ria.ru/20241218/ukraina-1989853834.html

Зеленский признал, что боится заморозки конфликта на Украине

Зеленский признал, что боится заморозки конфликта на Украине - РИА Новости, 18.12.2024

Зеленский признал, что боится заморозки конфликта на Украине

Владимир Зеленский во время ответа на вопросы читателей газеты Parisien признал, что считает опасными для себя заморозку конфликта и договоренности с Россией. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:48:00+03:00

2024-12-18T10:48:00+03:00

2024-12-18T10:48:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский во время ответа на вопросы читателей газеты Parisien признал, что считает опасными для себя заморозку конфликта и договоренности с Россией. Глава киевского режима отметил, что победитель выборов президента США Дональд Трамп понимает его стремление "не спешить во вред Украине". "Опасно было бы сказать: мы замораживаем войну и придем к соглашению с россиянами", - заявил он. Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html

https://ria.ru/20241216/ukraina-1989322597.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, нато