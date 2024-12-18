https://ria.ru/20241218/ukraina-1989812040.html

Украина изучает европейские модели проведения выборов, пишут СМИ

Украина изучает европейские модели проведения выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2024

Украина изучает европейские модели проведения выборов, пишут СМИ

Украина изучает европейские модели проведения выборов, включая электронное голосование, пишет газета Politico со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T02:27:00+03:00

2024-12-18T02:27:00+03:00

2024-12-18T02:27:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украина изучает европейские модели проведения выборов, включая электронное голосование, пишет газета Politico со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк. "Украина изучает европейские модели избирательного законодательства, включая электронное голосование, с целью проведения выборов вскоре после окончания (конфликта)", - говорится в публикации со ссылкой на Шуляк, которая дала интервью газете. Она отметила, что главной проблемой остается обеспечение возможности проголосовать украинцам, которые уехали за границу. "Нам нужно понять, как мы можем демократически провести выборы, используя лучшие и наиболее эффективные практики... Нас интересуют нюансы электронного голосования и техническая оценка других альтернативных вариантов голосования, в том числе с точки зрения информационной безопасности", - заявила Шуляк. Глава партии "Слуга народа" подчеркнула, что Украина также рассматривает голосование по почте, по доверенности и личное голосование за границей. Она заявила, что после отмены военного положения на организацию выборов потребуется не менее шести месяцев. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241027/vybory-1980364637.html

https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984698444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, владимир путин, politico