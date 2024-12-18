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Россия в 2024 году поставит рекорд по экспорту удобрений

Россия в 2024 году поставит рекорд по экспорту удобрений - РИА Новости, 18.12.2024

Россия в 2024 году поставит рекорд по экспорту удобрений

Россия в 2024 году поставит рекорд по экспорту удобрений - 40 миллионов тонн, три четверти придется на дружественные страны, сказал глава Российской ассоциации... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:34:00+03:00

2024-12-18T16:34:00+03:00

2024-12-18T16:35:00+03:00

экономика

россия

азия

африка

андрей гурьев

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия в 2024 году поставит рекорд по экспорту удобрений - 40 миллионов тонн, три четверти придется на дружественные страны, сказал глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в интервью телеканалу "Россия 24". "Ну, говоря об экспорте, еще раз хочу сказать, что абсолютный рекорд - 40 миллионов тонн минеральных удобрений было поставлено в разные страны. Три четверти из них, что важный момент, поставлены в дружественные страны. Это порядка 75% всего объема производства", - сказал Гурьев. Поставки минеральных удобрений, по данным главы РАПУ, больше всего выросли в Азию - на 60%. На 18% увеличились поставки в Африку, на порядка 20% - в Латинскую Америку. "Это серьезный рост. И там на этих рынках мы конкурируем с глобальными мировыми производителями удобрений. Это и канадцы, и американцы, и марокканцы, и саудиты, и те же китайцы, но сразу с другими видами удобрений. Поэтому действительно это большое достижение отрасли", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241030/polsha-1980795843.html

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экономика, россия, азия, африка, андрей гурьев