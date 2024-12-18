Рейтинг@Mail.ru
Названо предполагаемое имя задержанного по подозрению в убийстве Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 18.12.2024 (обновлено: 12:21 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ubiystvo-1989848293.html
Названо предполагаемое имя задержанного по подозрению в убийстве Кириллова
Названо предполагаемое имя задержанного по подозрению в убийстве Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Названо предполагаемое имя задержанного по подозрению в убийстве Кириллова
Задержанным по подозрению в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, предположительно, является Ахмад Курбанов, выяснило РИА... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:24:00+03:00
2024-12-18T12:21:00+03:00
происшествия
игорь кириллов
взрыв на рязанском проспекте в москве
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989843202_0:123:802:574_1920x0_80_0_0_468aa8611c16992aa412d2e092d0974b.jpg
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Задержанным по подозрению в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, предположительно, является Ахмад Курбанов, выяснило РИА Новости на основании анализа соцсетей.Изображение подозреваемого на видео, распространенном ФСБ России, совпадает с фото в профиле Курбанова в соцсетях. В частности, на обоих изображениях совпадают родинки на лице.ФСБ и СК сообщили в среду о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами.
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989843202_0:48:802:650_1920x0_80_0_0_25de304fedba1d23feac0b1a00389064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, москва
Происшествия, Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Москва
Названо предполагаемое имя задержанного по подозрению в убийстве Кириллова

В убийстве генерала Кириллова заподозрили Ахмада Курбанова из Узбекистана

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РоссииПодозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Кадр видео
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ России
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Задержанным по подозрению в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, предположительно, является Ахмад Курбанов, выяснило РИА Новости на основании анализа соцсетей.
Изображение подозреваемого на видео, распространенном ФСБ России, совпадает с фото в профиле Курбанова в соцсетях. В частности, на обоих изображениях совпадают родинки на лице.
ФСБ и СК сообщили в среду о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято
Вчера, 08:00
 
ПроисшествияИгорь КирилловВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала