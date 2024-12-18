https://ria.ru/20241218/ubiystvo-1989848293.html
Названо предполагаемое имя задержанного по подозрению в убийстве Кириллова
Названо предполагаемое имя задержанного по подозрению в убийстве Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Названо предполагаемое имя задержанного по подозрению в убийстве Кириллова
Задержанным по подозрению в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, предположительно, является Ахмад Курбанов, выяснило РИА... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:24:00+03:00
2024-12-18T10:24:00+03:00
2024-12-18T12:21:00+03:00
происшествия
игорь кириллов
взрыв на рязанском проспекте в москве
москва
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Задержанным по подозрению в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, предположительно, является Ахмад Курбанов, выяснило РИА Новости на основании анализа соцсетей.Изображение подозреваемого на видео, распространенном ФСБ России, совпадает с фото в профиле Курбанова в соцсетях. В частности, на обоих изображениях совпадают родинки на лице.ФСБ и СК сообщили в среду о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами.
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
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происшествия, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, москва
Происшествия, Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Москва
Названо предполагаемое имя задержанного по подозрению в убийстве Кириллова
В убийстве генерала Кириллова заподозрили Ахмада Курбанова из Узбекистана