https://ria.ru/20241218/troitsa-1990000522.html

"Троица" Рублева не пострадала при пожаре в монастыре

"Троица" Рублева не пострадала при пожаре в монастыре - РИА Новости, 18.12.2024

"Троица" Рублева не пострадала при пожаре в монастыре

"Троица" Андрея Рублева не пострадала при пожаре в Троице-Сергиевой лавре, в колокольне, где произошло возгорание, не хранилось святынь, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:49:00+03:00

2024-12-18T20:49:00+03:00

2024-12-18T21:08:00+03:00

религия

андрей рублев (художник)

россия

происшествия

сергиев посад

свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Троица" Андрея Рублева не пострадала при пожаре в Троице-Сергиевой лавре, в колокольне, где произошло возгорание, не хранилось святынь, заявил РИА Новости источник в монастыре."Троица" не пострадала, она в другом храме. В колокольне лавры, где произошло возгорание, святынь не хранилось. Там находились электрощиты и проводка", - сказал источник.По его словам, братия приняла первые меры для локализации пожара еще до приезда МЧС."Ущерб пока не определили, пожарные еще работают", - заключил собеседник агентства.По словам заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа Павла Бронникова, сообщение о возгорании колокольни Троице-Сергиевой лавры поступило в службу 112 в 19.09. Пожар потушен, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240626/troitsa-1955700337.html

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андрей рублев (художник), россия, происшествия, сергиев посад, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)