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"Троица" Рублева не пострадала при пожаре в монастыре - РИА Новости, 18.12.2024
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Религия
 
20:49 18.12.2024 (обновлено: 21:08 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/troitsa-1990000522.html
"Троица" Рублева не пострадала при пожаре в монастыре
"Троица" Рублева не пострадала при пожаре в монастыре - РИА Новости, 18.12.2024
"Троица" Рублева не пострадала при пожаре в монастыре
"Троица" Андрея Рублева не пострадала при пожаре в Троице-Сергиевой лавре, в колокольне, где произошло возгорание, не хранилось святынь, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:49:00+03:00
2024-12-18T21:08:00+03:00
религия
андрей рублев (художник)
россия
происшествия
сергиев посад
свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Троица" Андрея Рублева не пострадала при пожаре в Троице-Сергиевой лавре, в колокольне, где произошло возгорание, не хранилось святынь, заявил РИА Новости источник в монастыре."Троица" не пострадала, она в другом храме. В колокольне лавры, где произошло возгорание, святынь не хранилось. Там находились электрощиты и проводка", - сказал источник.По его словам, братия приняла первые меры для локализации пожара еще до приезда МЧС."Ущерб пока не определили, пожарные еще работают", - заключил собеседник агентства.По словам заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа Павла Бронникова, сообщение о возгорании колокольни Троице-Сергиевой лавры поступило в службу 112 в 19.09. Пожар потушен, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240626/troitsa-1955700337.html
россия
сергиев посад
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андрей рублев (художник), россия, происшествия, сергиев посад, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
Религия, Андрей Рублев (художник), Россия, Происшествия, Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра)
"Троица" Рублева не пострадала при пожаре в монастыре

Икона "Святая Троица" Рублева не пострадала при пожаре в Троице-Сергиевой лавре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИкона "Святая Троица" письма преподобного Андрея Рублева в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Икона Святая Троица письма преподобного Андрея Рублева в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Икона "Святая Троица" письма преподобного Андрея Рублева в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Троица" Андрея Рублева не пострадала при пожаре в Троице-Сергиевой лавре, в колокольне, где произошло возгорание, не хранилось святынь, заявил РИА Новости источник в монастыре.
"Троица" не пострадала, она в другом храме. В колокольне лавры, где произошло возгорание, святынь не хранилось. Там находились электрощиты и проводка", - сказал источник.
По его словам, братия приняла первые меры для локализации пожара еще до приезда МЧС.
"Ущерб пока не определили, пожарные еще работают", - заключил собеседник агентства.
По словам заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа Павла Бронникова, сообщение о возгорании колокольни Троице-Сергиевой лавры поступило в службу 112 в 19.09. Пожар потушен, пострадавших нет.
Молодой человек фотографирует икону художника Андрея Рублева Троица в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Реставраторы будут постоянно следить за иконой "Троица", заявил наместник
26 июня, 20:51
 
РелигияАндрей Рублев (художник)РоссияПроисшествияСергиев ПосадСвято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра)
 
 
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