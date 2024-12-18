"Должны вернуть": в бундестаге выступили со срочным требованием по России
Депутат будестага Эрнст призвал начать переговоры с РФ о поставках газа в ФРГ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЧасть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Берлин должен начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в Германию по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток — 2", заявил депутат бундестага от "Блока Сары Вагенкнехт" Клаус Эрнст в соцсети X.
"Мы должны наконец вернуть доступную энергию в нашу страну. <...> Мы должны начать переговоры с Россией о поставках природного газа по оставшемуся участку "Северного потока"! — написал политик.
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Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков, немецкая экономика рухнула ниже допандемийных показателей и уже приближается к точке невозврата. Среди основных причин происходящего аналитики назвали отказ от дешевых российских энергоносителей, а также плохое положение дел у немецких автомобильных концернов, которые вынуждены конкурировать с китайскими автопроизводителями.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что повторный запуск уцелевшей ветки "Северного потока — 2" возможен за неделю при готовности немецкой стороны. Тем не менее Берлин не проявляет интереса к возобновлению энергетического партнерства, добавил российский лидер.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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