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"Должны вернуть": в бундестаге выступили со срочным требованием по России - РИА Новости, 18.12.2024
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07:44 18.12.2024 (обновлено: 10:47 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/trebovanie-1989827031.html
"Должны вернуть": в бундестаге выступили со срочным требованием по России
"Должны вернуть": в бундестаге выступили со срочным требованием по России - РИА Новости, 18.12.2024
"Должны вернуть": в бундестаге выступили со срочным требованием по России
Берлин должен начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в Германию по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток — 2", заявил депутат... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T07:44:00+03:00
2024-12-18T10:47:00+03:00
в мире
германия
россия
клаус эрнст
северный поток
северный поток — 2
сша
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Берлин должен начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в Германию по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток — 2", заявил депутат бундестага от "Блока Сары Вагенкнехт" Клаус Эрнст в соцсети X."Мы должны наконец вернуть доступную энергию в нашу страну. &lt;...&gt; Мы должны начать переговоры с Россией о поставках природного газа по оставшемуся участку "Северного потока"! — написал политик.Эрнст также подчеркнул, что Берлину больше не следует подстраивать свой политический курс под политику Вашингтона, несущего ответственность за кризис в Германии.Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков, немецкая экономика рухнула ниже допандемийных показателей и уже приближается к точке невозврата. Среди основных причин происходящего аналитики назвали отказ от дешевых российских энергоносителей, а также плохое положение дел у немецких автомобильных концернов, которые вынуждены конкурировать с китайскими автопроизводителями.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что повторный запуск уцелевшей ветки "Северного потока — 2" возможен за неделю при готовности немецкой стороны. Тем не менее Берлин не проявляет интереса к возобновлению энергетического партнерства, добавил российский лидер.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241213/evropa-1988918503.html
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в мире, германия, россия, клаус эрнст, северный поток, северный поток — 2, сша
В мире, Германия, Россия, Клаус Эрнст, Северный поток, Северный поток — 2, США
"Должны вернуть": в бундестаге выступили со срочным требованием по России

Депутат будестага Эрнст призвал начать переговоры с РФ о поставках газа в ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЧасть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Берлин должен начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в Германию по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток — 2", заявил депутат бундестага от "Блока Сары Вагенкнехт" Клаус Эрнст в соцсети X.
"Мы должны наконец вернуть доступную энергию в нашу страну. <...> Мы должны начать переговоры с Россией о поставках природного газа по оставшемуся участку "Северного потока"! — написал политик.
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Эрнст также подчеркнул, что Берлину больше не следует подстраивать свой политический курс под политику Вашингтона, несущего ответственность за кризис в Германии.
Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков, немецкая экономика рухнула ниже допандемийных показателей и уже приближается к точке невозврата. Среди основных причин происходящего аналитики назвали отказ от дешевых российских энергоносителей, а также плохое положение дел у немецких автомобильных концернов, которые вынуждены конкурировать с китайскими автопроизводителями.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что повторный запуск уцелевшей ветки "Северного потока — 2" возможен за неделю при готовности немецкой стороны. Тем не менее Берлин не проявляет интереса к возобновлению энергетического партнерства, добавил российский лидер.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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