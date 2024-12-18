https://ria.ru/20241218/trebovanie-1989827031.html

"Должны вернуть": в бундестаге выступили со срочным требованием по России

"Должны вернуть": в бундестаге выступили со срочным требованием по России - РИА Новости, 18.12.2024

"Должны вернуть": в бундестаге выступили со срочным требованием по России

Берлин должен начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в Германию по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток — 2", заявил депутат... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T07:44:00+03:00

2024-12-18T07:44:00+03:00

2024-12-18T10:47:00+03:00

в мире

германия

россия

клаус эрнст

северный поток

северный поток — 2

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Берлин должен начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в Германию по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток — 2", заявил депутат бундестага от "Блока Сары Вагенкнехт" Клаус Эрнст в соцсети X."Мы должны наконец вернуть доступную энергию в нашу страну. <...> Мы должны начать переговоры с Россией о поставках природного газа по оставшемуся участку "Северного потока"! — написал политик.Эрнст также подчеркнул, что Берлину больше не следует подстраивать свой политический курс под политику Вашингтона, несущего ответственность за кризис в Германии.Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков, немецкая экономика рухнула ниже допандемийных показателей и уже приближается к точке невозврата. Среди основных причин происходящего аналитики назвали отказ от дешевых российских энергоносителей, а также плохое положение дел у немецких автомобильных концернов, которые вынуждены конкурировать с китайскими автопроизводителями.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что повторный запуск уцелевшей ветки "Северного потока — 2" возможен за неделю при готовности немецкой стороны. Тем не менее Берлин не проявляет интереса к возобновлению энергетического партнерства, добавил российский лидер.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241213/evropa-1988918503.html

https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989361879.html

германия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, клаус эрнст, северный поток, северный поток — 2, сша