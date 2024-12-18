https://ria.ru/20241218/tramp-1989943643.html

В соцсетях разгорелись споры из-за прически Трампа

В соцсетях разгорелись споры из-за прически Трампа - РИА Новости, 18.12.2024

В соцсетях разгорелись споры из-за прически Трампа

СМИ и пользователи соцсетей задаются вопросом, не сменил ли избранный президент США Дональд Трамп прическу, которая уже давно стала его визитной карточкой. РИА Новости, 18.12.2024

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. СМИ и пользователи соцсетей задаются вопросом, не сменил ли избранный президент США Дональд Трамп прическу, которая уже давно стала его визитной карточкой. На видео, распространившемся в интернете, политик заходит в свой гольф-клуб во Флориде, сняв кепку, и спрашивает у других посетителей, хорошо ли они проводят время и все ли они республиканцы. На оба вопроса толпа кричит "Да!". При этом внимание пользователей и СМИ привлекла прическа избранного президента. Читатели написали, что он выглядит так, будто постриг волосы на висках и зачесал их вверх спереди. Также они допустили, что имидж Трамп не менял — волосы просто примялись под кепкой. Один из пользователей также рискнул предположить, что за сменой образа будущего президента может стоять его соратник, Илон Маск. Сам политик эти предположения пока никак не прокомментировал. Трамп победил на президентских выборах, которые прошли 5 ноября. Инаугурация состоится 20 января.

https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html

https://ria.ru/20241109/trump-1982486612.html

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в мире, технологии, сша, флорида, дональд трамп, илон маск, камала харрис, nbc