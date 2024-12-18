Рейтинг@Mail.ru
В соцсетях разгорелись споры из-за прически Трампа - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 18.12.2024 (обновлено: 17:01 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/tramp-1989943643.html
В соцсетях разгорелись споры из-за прически Трампа
В соцсетях разгорелись споры из-за прически Трампа - РИА Новости, 18.12.2024
В соцсетях разгорелись споры из-за прически Трампа
СМИ и пользователи соцсетей задаются вопросом, не сменил ли избранный президент США Дональд Трамп прическу, которая уже давно стала его визитной карточкой. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:14:00+03:00
2024-12-18T17:01:00+03:00
в мире
технологии
сша
флорида
дональд трамп
илон маск
камала харрис
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989942593_0:0:1145:644_1920x0_80_0_0_e9b0db81df8ebfc5466a5c45b88e7cb3.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. СМИ и пользователи соцсетей задаются вопросом, не сменил ли избранный президент США Дональд Трамп прическу, которая уже давно стала его визитной карточкой. На видео, распространившемся в интернете, политик заходит в свой гольф-клуб во Флориде, сняв кепку, и спрашивает у других посетителей, хорошо ли они проводят время и все ли они республиканцы. На оба вопроса толпа кричит "Да!". При этом внимание пользователей и СМИ привлекла прическа избранного президента. Читатели написали, что он выглядит так, будто постриг волосы на висках и зачесал их вверх спереди. Также они допустили, что имидж Трамп не менял — волосы просто примялись под кепкой. Один из пользователей также рискнул предположить, что за сменой образа будущего президента может стоять его соратник, Илон Маск. Сам политик эти предположения пока никак не прокомментировал. Трамп победил на президентских выборах, которые прошли 5 ноября. Инаугурация состоится 20 января.
https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html
https://ria.ru/20241109/trump-1982486612.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989942593_117:0:1057:705_1920x0_80_0_0_2d395e902d50d189531a925868d774d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, флорида, дональд трамп, илон маск, камала харрис, nbc
В мире, Технологии, США, Флорида, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, NBC
В соцсетях разгорелись споры из-за прически Трампа

СМИ и пользователи соцсетей задаются вопросом, не сменил ли Трамп прическу

© СоцсетиИзбранный президент США Дональд Трамп в своем гольф-клубе во Флориде. Кадр видео
Избранный президент США Дональд Трамп в своем гольф-клубе во Флориде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Соцсети
Избранный президент США Дональд Трамп в своем гольф-клубе во Флориде. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. СМИ и пользователи соцсетей задаются вопросом, не сменил ли избранный президент США Дональд Трамп прическу, которая уже давно стала его визитной карточкой.
На видео, распространившемся в интернете, политик заходит в свой гольф-клуб во Флориде, сняв кепку, и спрашивает у других посетителей, хорошо ли они проводят время и все ли они республиканцы. На оба вопроса толпа кричит "Да!".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Отсчет пошел: Трамп жестоко отомстит Киеву за все
15 ноября, 08:00
При этом внимание пользователей и СМИ привлекла прическа избранного президента. Читатели написали, что он выглядит так, будто постриг волосы на висках и зачесал их вверх спереди. Также они допустили, что имидж Трамп не менял — волосы просто примялись под кепкой. Один из пользователей также рискнул предположить, что за сменой образа будущего президента может стоять его соратник, Илон Маск.
Сам политик эти предположения пока никак не прокомментировал.
Трамп победил на президентских выборах, которые прошли 5 ноября. Инаугурация состоится 20 января.
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
"Трамп — лишь фасад для "мафии". Кто на самом деле победил на выборах в США
9 ноября, 08:00
 
В миреТехнологииСШАФлоридаДональд ТрампИлон МаскКамала ХаррисNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала