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Трамп предложил включить Канаду в состав США - РИА Новости, 18.12.2024
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13:08 18.12.2024 (обновлено: 13:09 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/tramp-1989895565.html
Трамп предложил включить Канаду в состав США
Трамп предложил включить Канаду в состав США - РИА Новости, 18.12.2024
Трамп предложил включить Канаду в состав США
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата, заявив, что такой шаг мог бы значительно сократить расходы канадцев. "Почему мы субсидируем Канаду на более чем 100 миллионов долларов в год? Это не имеет смысла! Многие канадцы хотят, чтобы их страна стала 51-м штатом. Они бы сэкономили огромные суммы на налогах и военной защите. Я думаю, это отличная идея. 51-й штат!" — написал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее Трамп в шутку уже назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность. На что правительство Канады отреагировало, что настроено решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев будущего президента США о Канаде как об "американском штате".
https://ria.ru/20241211/kanada-1988577616.html
https://ria.ru/20241210/kanada-1988305250.html
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в мире, канада, сша, дональд трамп, джастин трюдо, торговая война
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, торговая война
Трамп предложил включить Канаду в состав США

Трамп предложил рассмотреть включение Канады в состав США в качестве 51-го штата

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата, заявив, что такой шаг мог бы значительно сократить расходы канадцев.
"Почему мы субсидируем Канаду на более чем 100 миллионов долларов в год? Это не имеет смысла! Многие канадцы хотят, чтобы их страна стала 51-м штатом. Они бы сэкономили огромные суммы на налогах и военной защите. Я думаю, это отличная идея. 51-й штат!" — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Канаде ответили на слова Трампа о ее превращении в американский штат
11 декабря, 12:30
Ранее Трамп в шутку уже назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность.
На что правительство Канады отреагировало, что настроено решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев будущего президента США о Канаде как об "американском штате".
Оттава - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Оттава пригрозила Трампу ответом на введение пошлин на канадские товары
10 декабря, 06:38
 
В миреКанадаСШАДональд ТрампДжастин Трюдоторговая война
 
 
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