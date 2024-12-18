https://ria.ru/20241218/tramp-1989895565.html
Трамп предложил включить Канаду в состав США
Трамп предложил включить Канаду в состав США - РИА Новости, 18.12.2024
Трамп предложил включить Канаду в состав США
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:08:00+03:00
2024-12-18T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата, заявив, что такой шаг мог бы значительно сократить расходы канадцев. "Почему мы субсидируем Канаду на более чем 100 миллионов долларов в год? Это не имеет смысла! Многие канадцы хотят, чтобы их страна стала 51-м штатом. Они бы сэкономили огромные суммы на налогах и военной защите. Я думаю, это отличная идея. 51-й штат!" — написал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее Трамп в шутку уже назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность. На что правительство Канады отреагировало, что настроено решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев будущего президента США о Канаде как об "американском штате".
https://ria.ru/20241211/kanada-1988577616.html
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в мире, канада, сша, дональд трамп, джастин трюдо, торговая война
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, торговая война
Трамп предложил включить Канаду в состав США
Трамп предложил рассмотреть включение Канады в состав США в качестве 51-го штата