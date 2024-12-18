https://ria.ru/20241218/tramp-1989808948.html

Опрос показал, сколько американцев негативно относятся к Трампу

Опрос показал, сколько американцев негативно относятся к Трампу - РИА Новости, 18.12.2024

Опрос показал, сколько американцев негативно относятся к Трампу

Более половины жителей США отрицательно относятся к победившему на выборах президента страны Дональду Трампу, следует из опроса, проведённого агентством Рейтер... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T01:27:00+03:00

2024-12-18T01:27:00+03:00

2024-12-18T01:27:00+03:00

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камала харрис

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более половины жителей США отрицательно относятся к победившему на выборах президента страны Дональду Трампу, следует из опроса, проведённого агентством Рейтер и компанией Ipsos. Согласно результатам опроса, на фоне приближения дня инаугурации, 55% респондентов заявили, что отрицательно относятся к экс-главе Белого дома, тогда как о своем положительном отношении к нему заявили около 41% опрошенных. При этом, как отмечает Рейтер, к Трампу в декабре 2016 года после его первой победы на президентских выборах положительно относился 51%. В опросе, который проводился с 13 по 15 декабря среди взрослого населения США, принял участие 1031 человек. Погрешность составляет 3 процентных пункта. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/ssha-1982605710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024