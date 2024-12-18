https://ria.ru/20241218/tko-1989969631.html
Свердловские депутаты посетили новый комплекс по обращению с ТКО
Свердловские депутаты посетили новый комплекс по обращению с ТКО - РИА Новости, 18.12.2024
Свердловские депутаты посетили новый комплекс по обращению с ТКО
Депутаты комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Свердловской области посетили новый комплекс по обращению с твердыми коммунальными... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:54:00+03:00
2024-12-18T17:54:00+03:00
2024-12-18T17:54:00+03:00
свердловская область
свердловская область
краснотурьинск
каменск-уральский
людмила бабушкина
валентина матвиенко
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутаты комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Свердловской области посетили новый комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в Краснотурьинске, сообщает пресс-служба регионального правительства. Накануне председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие в работе Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании под председательством Валентины Матвиенко. В частности, речь шла о модернизации коммунальной инфраструктуры, состояние и перспективы развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионах. Комплекс в Краснотурьинске включает два крупных производства: мусоросортировочный завод с мощностью до 129 тысяч тонн ТКО в год и комплекс промышленного компостирования, на котором планируется переработка до 50 тысяч тонн органических отходов ежегодно. Депутаты заслушали отчет региональных операторов ООО "Компания "Рефей" и АО "Спецавтобаза" по реализации проекта комплексного обращения с ТКО в регионе за 2023-2024 годы. В заседании приняли участие все члены комитета, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Антон Сафронов, управляющий администрацией Северного управленческого округа Александр Вервейн, а также главы муниципалитетов, входящих в округ. В этом году приоритетными направлениями стали создание инфраструктуры для сбора и накопления бытовых отходов. В настоящее время свердловчане обеспечены контейнерными площадками на 93% и контейнерами на 80%. Также в регионе уделяется значительное внимание раздельному сбору мусора. Область уже закупила 10 тысяч контейнеров для самостоятельной сортировки отходов. На сегодняшний день 8 823 площадки переведены на раздельный сбор. Продолжается создание инфраструктуры для переработки отходов. В настоящее время работают мусоросортировочные комплексы (МСК) в Екатеринбурге (Широкореченский), Алапаевске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Лесном и сортировочная линия в Верхней Пышме. Запланированы к запуску МСК в Нижнем Тагиле, Камышлове, Красноуфимске и Сухом Логу, а также идет модернизация Каменск-Уральского комплекса, что позволит полностью удовлетворить потребности перерабатывающих предприятий. Таким образом, к 2030 году планируется завершить создание инфраструктуры по обращению с ТКО и обеспечить 100% обработку отходов. Также активно развивается направление экологического просвещения: ведется сотрудничество с министерством образования, разработаны методические материалы для учителей. В 2025 году это направление станет одним из приоритетных. Депутаты обсудили и острый вопрос о вывозе строительного мусора. Как следует из доклада регоператоров, одна из распространенных проблем захламления придомовых контейнерных площадок – строительный мусор. Оператор не имеет права вывозить такой тип отходов на полигон, что приводит к их накоплению. К сожалению, сейчас алгоритм вывоза таких отходов не определен. Кроме того, депутаты заслушали информацию об утилизации промышленных отходов, в частности о применении золошлаковых материалов в строительстве.
https://ria.ru/20241216/dnr-1989486571.html
https://ria.ru/20241211/podrostki-1988620610.html
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свердловская область, краснотурьинск, каменск-уральский, людмила бабушкина , валентина матвиенко
Свердловская область , Свердловская область, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Людмила Бабушкина , Валентина Матвиенко
Свердловские депутаты посетили новый комплекс по обращению с ТКО
Депутаты Заксобрания Свердловской области посетили комплекс по обращению с ТКО
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутаты комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Свердловской области посетили новый комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в Краснотурьинске, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Накануне председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
приняла участие в работе Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании под председательством Валентины Матвиенко
. В частности, речь шла о модернизации коммунальной инфраструктуры, состояние и перспективы развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионах.
Комплекс в Краснотурьинске
включает два крупных производства: мусоросортировочный завод с мощностью до 129 тысяч тонн ТКО в год и комплекс промышленного компостирования, на котором планируется переработка до 50 тысяч тонн органических отходов ежегодно.
Депутаты заслушали отчет региональных операторов ООО "Компания "Рефей" и АО "Спецавтобаза" по реализации проекта комплексного обращения с ТКО в регионе за 2023-2024 годы.
В заседании приняли участие все члены комитета, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Антон Сафронов, управляющий администрацией Северного управленческого округа Александр Вервейн, а также главы муниципалитетов, входящих в округ.
В этом году приоритетными направлениями стали создание инфраструктуры для сбора и накопления бытовых отходов. В настоящее время свердловчане обеспечены контейнерными площадками на 93% и контейнерами на 80%. Также в регионе уделяется значительное внимание раздельному сбору мусора. Область уже закупила 10 тысяч контейнеров для самостоятельной сортировки отходов. На сегодняшний день 8 823 площадки переведены на раздельный сбор.
Продолжается создание инфраструктуры для переработки отходов. В настоящее время работают мусоросортировочные комплексы (МСК) в Екатеринбурге
(Широкореченский), Алапаевске
, Каменске-Уральском
, Краснотурьинске, Лесном
и сортировочная линия в Верхней Пышме
. Запланированы к запуску МСК в Нижнем Тагиле
, Камышлове
, Красноуфимске
и Сухом Логу
, а также идет модернизация Каменск-Уральского комплекса, что позволит полностью удовлетворить потребности перерабатывающих предприятий. Таким образом, к 2030 году планируется завершить создание инфраструктуры по обращению с ТКО и обеспечить 100% обработку отходов.
Также активно развивается направление экологического просвещения: ведется сотрудничество с министерством образования, разработаны методические материалы для учителей. В 2025 году это направление станет одним из приоритетных.
Депутаты обсудили и острый вопрос о вывозе строительного мусора. Как следует из доклада регоператоров, одна из распространенных проблем захламления придомовых контейнерных площадок – строительный мусор. Оператор не имеет права вывозить такой тип отходов на полигон, что приводит к их накоплению. К сожалению, сейчас алгоритм вывоза таких отходов не определен.
Кроме того, депутаты заслушали информацию об утилизации промышленных отходов, в частности о применении золошлаковых материалов в строительстве.