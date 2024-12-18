https://ria.ru/20241218/tigr-1989916647.html

В Приморье автомобиль насмерть сбил амурского тигра

В Приморье автомобиль насмерть сбил амурского тигра - РИА Новости, 18.12.2024

В Приморье автомобиль насмерть сбил амурского тигра

Автомобиль в Приморье насмерть сбил амурского тигра, обстоятельства происшествия выясняются, сообщил в своем Тelegram-канале центр "Амурский тигр". РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:25:00+03:00

2024-12-18T14:25:00+03:00

2024-12-18T14:58:00+03:00

происшествия

приморский край

находка

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ВЛАДИВОСТОК, 18 дек – РИА Новости. Автомобиль в Приморье насмерть сбил амурского тигра, обстоятельства происшествия выясняются, сообщил в своем Тelegram-канале центр "Амурский тигр". "В Находкинском городском округе Приморского края в результате ДТП погиб тигр. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники охотнадзора Приморского края. По результатам проверки полицией будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что вечером сбили тигра в Приморье. Очевидцы утверждают, что хищника на перевале между Врангелем и Находкой якобы сбил Land Cruiser Prado, "удар был серьезный". Как рассказал РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, инцидент произошёл в среду вечером. "Погиб взрослый тигр, самец. За рулём автомобиля была женщина, 34 года. Она сама сообщила о происшествии и ждала приезда полицейских, сотрудников охотнадзора", - сообщил Арамилев.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20230820/dtp-1891150367.html

приморский край

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происшествия, приморский край, находка