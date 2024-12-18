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У МВД Узбекистана пока нет информации о задержанном за теракт в Москве - РИА Новости, 18.12.2024
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09:52 18.12.2024 (обновлено: 09:53 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/terakt-1989839514.html
У МВД Узбекистана пока нет информации о задержанном за теракт в Москве
У МВД Узбекистана пока нет информации о задержанном за теракт в Москве - РИА Новости, 18.12.2024
У МВД Узбекистана пока нет информации о задержанном за теракт в Москве
МВД Узбекистана пока не владеет информацией о задержанном гражданине Узбекистана за исполнение теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:52:00+03:00
2024-12-18T09:53:00+03:00
узбекистан
москва
взрыв на рязанском проспекте в москве
в мире
игорь кириллов
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ТАШКЕНТ, 18 дек – РИА Новости. МВД Узбекистана пока не владеет информацией о задержанном гражданине Узбекистана за исполнение теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."У нас пока нет информации", - сказал представитель МВД, отвечая на вопрос о том, владеет ли министерство данными от российской стороны о задержании гражданина Узбекистана по подозрению за убийство Кириллова.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Утром 18 декабря в ФСБ России сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
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узбекистан, москва, взрыв на рязанском проспекте в москве, в мире, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Узбекистан, Москва, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, В мире, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
У МВД Узбекистана пока нет информации о задержанном за теракт в Москве

У МВД Узбекистана нет данных о задержании гражданина страны за теракт в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
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ТАШКЕНТ, 18 дек – РИА Новости. МВД Узбекистана пока не владеет информацией о задержанном гражданине Узбекистана за исполнение теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
«
"У нас пока нет информации", - сказал представитель МВД, отвечая на вопрос о том, владеет ли министерство данными от российской стороны о задержании гражданина Узбекистана по подозрению за убийство Кириллова.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Утром 18 декабря в ФСБ России сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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УзбекистанМоскваВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеВ миреИгорь КирилловВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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