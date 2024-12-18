https://ria.ru/20241218/terakt-1989839514.html

У МВД Узбекистана пока нет информации о задержанном за теракт в Москве

У МВД Узбекистана пока нет информации о задержанном за теракт в Москве - РИА Новости, 18.12.2024

У МВД Узбекистана пока нет информации о задержанном за теракт в Москве

МВД Узбекистана пока не владеет информацией о задержанном гражданине Узбекистана за исполнение теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:52:00+03:00

2024-12-18T09:52:00+03:00

2024-12-18T09:53:00+03:00

узбекистан

москва

взрыв на рязанском проспекте в москве

в мире

игорь кириллов

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ТАШКЕНТ, 18 дек – РИА Новости. МВД Узбекистана пока не владеет информацией о задержанном гражданине Узбекистана за исполнение теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."У нас пока нет информации", - сказал представитель МВД, отвечая на вопрос о том, владеет ли министерство данными от российской стороны о задержании гражданина Узбекистана по подозрению за убийство Кириллова.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Утром 18 декабря в ФСБ России сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

узбекистан, москва, взрыв на рязанском проспекте в москве, в мире, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия