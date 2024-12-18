В Тбилиси завершилась очередная антиправительственная акция
В Тбилиси завершилась очередная антиправительственная акция протеста
Участники акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 18 дек - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста завершилась в Тбилиси перед парламентом Грузии, прилегающий проспект Руставели открыт для автодвижения, передает корреспондент РИА Новости.
Это была двадцатая по счету акция протеста в Тбилиси. Во вторник к демонстрантам присоединилась группа граждан, ранее митинговавших перед представительством ЕС в Грузии. Ряд активистов устроили марш по проспекту Руставели под лозунгом "К Европе с западным образованием!" К участникам другого марша на проспекте Чавчавадзе присоединились студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета и государственного университета Ильи. Демонстранты несут баннеры с надписями: "Образование - это свобода", "Образование – самое мощное оружие, способное изменить мир".
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В среду к акции планируют присоединиться ученики школ, студенты вузов и родители детей с ограниченными возможностями.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
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