https://ria.ru/20241218/tbilisi-1989808732.html

В Тбилиси завершилась очередная антиправительственная акция

В Тбилиси завершилась очередная антиправительственная акция - РИА Новости, 18.12.2024

В Тбилиси завершилась очередная антиправительственная акция

Очередная антиправительственная акция протеста завершилась в Тбилиси перед парламентом Грузии, прилегающий проспект Руставели открыт для автодвижения, передает... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T01:20:00+03:00

2024-12-18T01:20:00+03:00

2024-12-18T01:20:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 18 дек - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста завершилась в Тбилиси перед парламентом Грузии, прилегающий проспект Руставели открыт для автодвижения, передает корреспондент РИА Новости. Это была двадцатая по счету акция протеста в Тбилиси. Во вторник к демонстрантам присоединилась группа граждан, ранее митинговавших перед представительством ЕС в Грузии. Ряд активистов устроили марш по проспекту Руставели под лозунгом "К Европе с западным образованием!" К участникам другого марша на проспекте Чавчавадзе присоединились студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета и государственного университета Ильи. Демонстранты несут баннеры с надписями: "Образование - это свобода", "Образование – самое мощное оружие, способное изменить мир". В среду к акции планируют присоединиться ученики школ, студенты вузов и родители детей с ограниченными возможностями. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.

https://ria.ru/20241216/tbilisi-1989529345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, евросоюз, тбилисский государственный университет, парламентские выборы в грузии — 2024