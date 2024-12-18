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В Тбилиси завершилась очередная антиправительственная акция - РИА Новости, 18.12.2024
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01:20 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/tbilisi-1989808732.html
В Тбилиси завершилась очередная антиправительственная акция
В Тбилиси завершилась очередная антиправительственная акция - РИА Новости, 18.12.2024
В Тбилиси завершилась очередная антиправительственная акция
Очередная антиправительственная акция протеста завершилась в Тбилиси перед парламентом Грузии, прилегающий проспект Руставели открыт для автодвижения, передает... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T01:20:00+03:00
2024-12-18T01:20:00+03:00
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тбилисский государственный университет
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ТБИЛИСИ, 18 дек - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста завершилась в Тбилиси перед парламентом Грузии, прилегающий проспект Руставели открыт для автодвижения, передает корреспондент РИА Новости. Это была двадцатая по счету акция протеста в Тбилиси. Во вторник к демонстрантам присоединилась группа граждан, ранее митинговавших перед представительством ЕС в Грузии. Ряд активистов устроили марш по проспекту Руставели под лозунгом "К Европе с западным образованием!" К участникам другого марша на проспекте Чавчавадзе присоединились студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета и государственного университета Ильи. Демонстранты несут баннеры с надписями: "Образование - это свобода", "Образование – самое мощное оружие, способное изменить мир". В среду к акции планируют присоединиться ученики школ, студенты вузов и родители детей с ограниченными возможностями. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
https://ria.ru/20241216/tbilisi-1989529345.html
https://ria.ru/20241215/gosduma-1989268732.html
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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, евросоюз, тбилисский государственный университет, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Тбилисский государственный университет, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Тбилиси завершилась очередная антиправительственная акция

В Тбилиси завершилась очередная антиправительственная акция протеста

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Тбилиси
Участники акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 18 дек - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста завершилась в Тбилиси перед парламентом Грузии, прилегающий проспект Руставели открыт для автодвижения, передает корреспондент РИА Новости.
Это была двадцатая по счету акция протеста в Тбилиси. Во вторник к демонстрантам присоединилась группа граждан, ранее митинговавших перед представительством ЕС в Грузии. Ряд активистов устроили марш по проспекту Руставели под лозунгом "К Европе с западным образованием!" К участникам другого марша на проспекте Чавчавадзе присоединились студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета и государственного университета Ильи. Демонстранты несут баннеры с надписями: "Образование - это свобода", "Образование – самое мощное оружие, способное изменить мир".
Участники акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Тбилиси протестующие перекрыли проспект
16 декабря, 18:48
В среду к акции планируют присоединиться ученики школ, студенты вузов и родители детей с ограниченными возможностями.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Госдуме поставили Грузию в пример Украине
15 декабря, 00:23
 
В миреГрузияТбилисиИраклий КобахидзеЕвросоюзТбилисский государственный университетПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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