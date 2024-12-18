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Нефтепродукты продолжают вытекать в Черное море из разломившегося танкера - РИА Новости, 18.12.2024
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15:31 18.12.2024 (обновлено: 15:32 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/tanker-1989930696.html
Нефтепродукты продолжают вытекать в Черное море из разломившегося танкера
Нефтепродукты продолжают вытекать в Черное море из разломившегося танкера - РИА Новости, 18.12.2024
Нефтепродукты продолжают вытекать в Черное море из разломившегося танкера
Нефтепродукты продолжают вытекать в Черное море из разломившегося в результате крушения танкера, сообщил РИА Новости по данным спутникового мониторинга... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:31:00+03:00
2024-12-18T15:32:00+03:00
происшествия
черное море
россия
российская академия наук
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Нефтепродукты продолжают вытекать в Черное море из разломившегося в результате крушения танкера, сообщил РИА Новости по данным спутникового мониторинга заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный. "Обломок танкера, который лежит, из него постоянно вытекает мазут. Это танкер, который разломился ("Волгонефть 212")", - сказал Станичный. Данные, по словам ученого, получены утром в среду в 7.00 мск. "Приблизительно на 10 километров видно проявление поверхностного загрязнения углеводородами от места крушения. Мазут продолжает вытекать", - отметил Станичный. Росморречфлот сообщал, что крушение танкеров произошло из-за шторма в Черном море, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично. Во вторник в пресс-службе Морспасслужбы сообщили, что спасатели совместно с МЧС приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241216/tanker-1989531759.html
https://ria.ru/20241218/tanker-1989852580.html
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происшествия, черное море, россия, российская академия наук, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Черное море, Россия, Российская академия наук, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Нефтепродукты продолжают вытекать в Черное море из разломившегося танкера

Из разломившегося в Черном море танкера продолжает вытекать мазут

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Нефтепродукты продолжают вытекать в Черное море из разломившегося в результате крушения танкера, сообщил РИА Новости по данным спутникового мониторинга заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный.
"Обломок танкера, который лежит, из него постоянно вытекает мазут. Это танкер, который разломился ("Волгонефть 212")", - сказал Станичный.
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Ученый рассказал о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе
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Данные, по словам ученого, получены утром в среду в 7.00 мск.
"Приблизительно на 10 километров видно проявление поверхностного загрязнения углеводородами от места крушения. Мазут продолжает вытекать", - отметил Станичный.
Росморречфлот сообщал, что крушение танкеров произошло из-за шторма в Черном море, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
Во вторник в пресс-службе Морспасслужбы сообщили, что спасатели совместно с МЧС приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов.
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ПроисшествияЧерное мореРоссияРоссийская академия наукФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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