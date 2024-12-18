https://ria.ru/20241218/tanker-1989930696.html

Нефтепродукты продолжают вытекать в Черное море из разломившегося танкера

Нефтепродукты продолжают вытекать в Черное море из разломившегося танкера - РИА Новости, 18.12.2024

Нефтепродукты продолжают вытекать в Черное море из разломившегося танкера

Нефтепродукты продолжают вытекать в Черное море из разломившегося в результате крушения танкера, сообщил РИА Новости по данным спутникового мониторинга... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:31:00+03:00

2024-12-18T15:31:00+03:00

2024-12-18T15:32:00+03:00

происшествия

черное море

россия

российская академия наук

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Нефтепродукты продолжают вытекать в Черное море из разломившегося в результате крушения танкера, сообщил РИА Новости по данным спутникового мониторинга заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный. "Обломок танкера, который лежит, из него постоянно вытекает мазут. Это танкер, который разломился ("Волгонефть 212")", - сказал Станичный. Данные, по словам ученого, получены утром в среду в 7.00 мск. "Приблизительно на 10 километров видно проявление поверхностного загрязнения углеводородами от места крушения. Мазут продолжает вытекать", - отметил Станичный. Росморречфлот сообщал, что крушение танкеров произошло из-за шторма в Черном море, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично. Во вторник в пресс-службе Морспасслужбы сообщили, что спасатели совместно с МЧС приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241216/tanker-1989531759.html

https://ria.ru/20241218/tanker-1989852580.html

черное море

россия

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происшествия, черное море, россия, российская академия наук, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе