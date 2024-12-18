https://ria.ru/20241218/tanker-1989809734.html
В районе курильского острова Симушир потерял ход танкер
В районе курильского острова Симушир потерял ход танкер - РИА Новости, 18.12.2024
В районе курильского острова Симушир потерял ход танкер
Танкер "Меркурий" потерял ход в районе курильского острова Симушир, угрозы жизни экипажа нет, сообщило ГУМЧС России по Сахалинской области на своем сайте. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T01:43:00+03:00
2024-12-18T01:43:00+03:00
2024-12-18T01:43:00+03:00
происшествия
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сахалинская область
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Танкер "Меркурий" потерял ход в районе курильского острова Симушир, угрозы жизни экипажа нет, сообщило ГУМЧС России по Сахалинской области на своем сайте. Сообщение об инциденте поступило вечером во вторник. "Поступила информация о том, что в Тихом океане, в 50 километрах северо-восточнее острова Симушир, в результате остановки главного двигателя потерял ход танкер "Меркурий", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту судна находятся 19 человек, угрозы жизни экипажа нет. Добавляется, что в ночь на среду из порта города Корсаков вышло спасательное судно "Рубин" морской спасательной службы и направилось к аварийному судну для буксировки его в порт.
https://ria.ru/20241217/tanker-1989710160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сахалинская область, тихий океан
Происшествия, Россия, Сахалинская область, Тихий океан
В районе курильского острова Симушир потерял ход танкер
ГУМЧС: в районе курильского острова Симушир потерял ход танкер "Меркурий"