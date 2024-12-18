https://ria.ru/20241218/tanker-1989809734.html

В районе курильского острова Симушир потерял ход танкер

В районе курильского острова Симушир потерял ход танкер - РИА Новости, 18.12.2024

В районе курильского острова Симушир потерял ход танкер

Танкер "Меркурий" потерял ход в районе курильского острова Симушир, угрозы жизни экипажа нет, сообщило ГУМЧС России по Сахалинской области на своем сайте. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T01:43:00+03:00

2024-12-18T01:43:00+03:00

2024-12-18T01:43:00+03:00

происшествия

россия

сахалинская область

тихий океан

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Танкер "Меркурий" потерял ход в районе курильского острова Симушир, угрозы жизни экипажа нет, сообщило ГУМЧС России по Сахалинской области на своем сайте. Сообщение об инциденте поступило вечером во вторник. "Поступила информация о том, что в Тихом океане, в 50 километрах северо-восточнее острова Симушир, в результате остановки главного двигателя потерял ход танкер "Меркурий", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту судна находятся 19 человек, угрозы жизни экипажа нет. Добавляется, что в ночь на среду из порта города Корсаков вышло спасательное судно "Рубин" морской спасательной службы и направилось к аварийному судну для буксировки его в порт.

https://ria.ru/20241217/tanker-1989710160.html

https://ria.ru/20240912/tanker-1972215746.html

россия

сахалинская область

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сахалинская область, тихий океан