https://ria.ru/20241218/svo-1989985338.html

ВС России взяли ВСУ в полукольцо на Купянском направлении

ВС России взяли ВСУ в полукольцо на Купянском направлении - РИА Новости, 18.12.2024

ВС России взяли ВСУ в полукольцо на Купянском направлении

Российские войска взяли подразделения ВСУ в полукольцо на купянском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:02:00+03:00

2024-12-18T19:02:00+03:00

2024-12-18T19:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские войска взяли подразделения ВСУ в полукольцо на купянском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Подразделения нашей армии давят противника на купянском направлении. На нескольких участках фронта ВСУ находятся практически в полукольце. Зона нашего контроля постепенно расширяется вдоль линии реки Оскол и в направлении самого Купянска", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20241218/vtorzhenie-1989926512.html

харьковская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф