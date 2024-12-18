https://ria.ru/20241218/svo-1989985338.html
ВС России взяли ВСУ в полукольцо на Купянском направлении
ВС России взяли ВСУ в полукольцо на Купянском направлении - РИА Новости, 18.12.2024
ВС России взяли ВСУ в полукольцо на Купянском направлении
Российские войска взяли подразделения ВСУ в полукольцо на купянском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:02:00+03:00
2024-12-18T19:02:00+03:00
2024-12-18T19:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987690764_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b1e620039a5936ce07fd6068b8c4dba.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские войска взяли подразделения ВСУ в полукольцо на купянском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Подразделения нашей армии давят противника на купянском направлении. На нескольких участках фронта ВСУ находятся практически в полукольце. Зона нашего контроля постепенно расширяется вдоль линии реки Оскол и в направлении самого Купянска", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20241218/vtorzhenie-1989926512.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987690764_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c2cb13f27e5e0b190ddf90c38a97573.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России взяли ВСУ в полукольцо на Купянском направлении
ВС России взяли подразделения ВСУ в полукольцо на Купянском направлении