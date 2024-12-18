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ВС России взяли ВСУ в полукольцо на Купянском направлении - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:02 18.12.2024 (обновлено: 19:13 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/svo-1989985338.html
ВС России взяли ВСУ в полукольцо на Купянском направлении
ВС России взяли ВСУ в полукольцо на Купянском направлении - РИА Новости, 18.12.2024
ВС России взяли ВСУ в полукольцо на Купянском направлении
Российские войска взяли подразделения ВСУ в полукольцо на купянском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:02:00+03:00
2024-12-18T19:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские войска взяли подразделения ВСУ в полукольцо на купянском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Подразделения нашей армии давят противника на купянском направлении. На нескольких участках фронта ВСУ находятся практически в полукольце. Зона нашего контроля постепенно расширяется вдоль линии реки Оскол и в направлении самого Купянска", - сказал Ганчев.
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России взяли ВСУ в полукольцо на Купянском направлении

ВС России взяли подразделения ВСУ в полукольцо на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские войска взяли подразделения ВСУ в полукольцо на купянском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Подразделения нашей армии давят противника на купянском направлении. На нескольких участках фронта ВСУ находятся практически в полукольце. Зона нашего контроля постепенно расширяется вдоль линии реки Оскол и в направлении самого Купянска", - сказал Ганчев.
Работа расчета гаубицы Д-30 отдельного диверсионного-разведывательного штурмового отряда Клуни добровольческого корпуса в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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