https://ria.ru/20241218/svo-1989889502.html

Нижегородские студенты собрали более 4 т гуманитарного груза для бойцов СВО

Нижегородские студенты собрали более 4 т гуманитарного груза для бойцов СВО - РИА Новости, 18.12.2024

Нижегородские студенты собрали более 4 т гуманитарного груза для бойцов СВО

Студенты и педагоги 16 профессиональных образовательных организаций Нижегородской области собрали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:44:00+03:00

2024-12-18T12:44:00+03:00

2024-12-18T13:42:00+03:00

надежные люди

нижегородская область

общероссийский народный фронт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989904322_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_f888cc712b86c0bcda95f303c9fcf28a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Студенты и педагоги 16 профессиональных образовательных организаций Нижегородской области собрали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. Груз весом более 4 тонн привезли в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Специалисты направят его в зону боевых действий в самое ближайшее время. "Сбор был организован министерством образования и науки Нижегородской области, в общей сложности к нему присоединилось более 15 тысяч человек. За короткий срок студенты своими силами изготовили балаклавы, печи-буржуйки и окопные свечи, собрали медикаменты, продукты питания и теплые вещи", - говорится в сообщении. Как отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, ребята активно помогают российским военнослужащим и жителям территорий, где идут боевые действия. Студенты колледжей и техникумов регулярно участвуют в акциях "Мы вместе" и "Мы рядом", во всех учреждениях СПО организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Общая сумма собранных средств превышает 1,5 миллиона рублей. По словам руководителя регионального отделения Народного фронта Андрея Жильцова, масштабная партия гуманитарной помощи сформирована по запросу военнослужащих курского, донецкого и херсонского направлений. Вместе с полезными посылками к бойцам отправились поздравительные письма и открытки.

https://ria.ru/20241218/svo-1989886801.html

https://ria.ru/20241218/svo-1989875818.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, общероссийский народный фронт