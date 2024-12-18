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Нижегородские студенты собрали более 4 т гуманитарного груза для бойцов СВО - РИА Новости, 18.12.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:44 18.12.2024 (обновлено: 13:42 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/svo-1989889502.html
Нижегородские студенты собрали более 4 т гуманитарного груза для бойцов СВО
Нижегородские студенты собрали более 4 т гуманитарного груза для бойцов СВО - РИА Новости, 18.12.2024
Нижегородские студенты собрали более 4 т гуманитарного груза для бойцов СВО
Студенты и педагоги 16 профессиональных образовательных организаций Нижегородской области собрали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:44:00+03:00
2024-12-18T13:42:00+03:00
надежные люди
нижегородская область
общероссийский народный фронт
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Студенты и педагоги 16 профессиональных образовательных организаций Нижегородской области собрали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. Груз весом более 4 тонн привезли в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Специалисты направят его в зону боевых действий в самое ближайшее время. "Сбор был организован министерством образования и науки Нижегородской области, в общей сложности к нему присоединилось более 15 тысяч человек. За короткий срок студенты своими силами изготовили балаклавы, печи-буржуйки и окопные свечи, собрали медикаменты, продукты питания и теплые вещи", - говорится в сообщении. Как отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, ребята активно помогают российским военнослужащим и жителям территорий, где идут боевые действия. Студенты колледжей и техникумов регулярно участвуют в акциях "Мы вместе" и "Мы рядом", во всех учреждениях СПО организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Общая сумма собранных средств превышает 1,5 миллиона рублей. По словам руководителя регионального отделения Народного фронта Андрея Жильцова, масштабная партия гуманитарной помощи сформирована по запросу военнослужащих курского, донецкого и херсонского направлений. Вместе с полезными посылками к бойцам отправились поздравительные письма и открытки.
https://ria.ru/20241218/svo-1989886801.html
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нижегородская область, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Нижегородская область, Общероссийский народный фронт
Нижегородские студенты собрали более 4 т гуманитарного груза для бойцов СВО

Нижегородские студенты и педагоги собрали более 4 тонн гумпомощи для бойцов СВО

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области Нижегородские студенты собрали более 4 т гуманитарного груза для бойцов СВО
Нижегородские студенты собрали более 4 т гуманитарного груза для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Студенты и педагоги 16 профессиональных образовательных организаций Нижегородской области собрали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Груз весом более 4 тонн привезли в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Специалисты направят его в зону боевых действий в самое ближайшее время.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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"Сбор был организован министерством образования и науки Нижегородской области, в общей сложности к нему присоединилось более 15 тысяч человек. За короткий срок студенты своими силами изготовили балаклавы, печи-буржуйки и окопные свечи, собрали медикаменты, продукты питания и теплые вещи", - говорится в сообщении.
Как отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, ребята активно помогают российским военнослужащим и жителям территорий, где идут боевые действия. Студенты колледжей и техникумов регулярно участвуют в акциях "Мы вместе" и "Мы рядом", во всех учреждениях СПО организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Общая сумма собранных средств превышает 1,5 миллиона рублей.
По словам руководителя регионального отделения Народного фронта Андрея Жильцова, масштабная партия гуманитарной помощи сформирована по запросу военнослужащих курского, донецкого и херсонского направлений. Вместе с полезными посылками к бойцам отправились поздравительные письма и открытки.
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Надежные людиНижегородская областьОбщероссийский народный фронт
 
 
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