https://ria.ru/20241218/svo-1989886801.html

Бойцов СВО поздравят с наступающим праздником в военном госпитале Москвы

Бойцов СВО поздравят с наступающим праздником в военном госпитале Москвы - РИА Новости, 18.12.2024

Бойцов СВО поздравят с наступающим праздником в военном госпитале Москвы

Бойцов специальной военной операции 19 декабря поздравят с наступающим Новым годом в Центральном военном клиническом госпитале имени Петра Мандрыка в рамках... РИА Новости, 18.12.2024

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бойцов специальной военной операции 19 декабря поздравят с наступающим Новым годом в Центральном военном клиническом госпитале имени Петра Мандрыка в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Фестиваль "Путешествие в Рождество" призван подарить новогоднее настроение и искреннюю заботу тем, кто по состоянию здоровья пока не может отметить праздник на городских площадках. В частности, 19 декабря представители фестиваля поздравят бойцов специальной военной операции (СВО), которые проходят лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Петра Мандрыка", - говорится в сообщении. Уточнятся, что программа визита предусматривает общение и подарки, которые поднимут бойцам настроение. В частности, участникам СВО вручат джерси, спортивную амуницию и шайбы с автографами звезд российского хоккея, собранные в субботу на благотворительном хоккейном матче между легендарными спортсменами и блогерами. "Кроме того, военнослужащим передадут праздничные угощения, в том числе свежие плюшки с площадок "Московских сезонов", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241218/svo-1989875818.html

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