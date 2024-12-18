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Бойцы "Днепра" отразили две атаки ВСУ

Бойцы "Днепра" отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024

Бойцы "Днепра" отразили две атаки ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям, общие потери ВСУ составили более 70 военных, два 152-мм орудия Д-20 и... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:25:00+03:00

2024-12-18T12:25:00+03:00

2024-12-18T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям, общие потери ВСУ составили более 70 военных, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", сообщило в среду Минобороны России."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Садовое Херсонской области, Нестерянка и Каменское Запорожской области. Отразили две атаки формирований противника. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, два автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область