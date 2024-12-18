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Бойцы "Днепра" отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 18.12.2024 (обновлено: 12:31 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/svo-1989883131.html
Бойцы "Днепра" отразили две атаки ВСУ
Бойцы "Днепра" отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
Бойцы "Днепра" отразили две атаки ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям, общие потери ВСУ составили более 70 военных, два 152-мм орудия Д-20 и... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:25:00+03:00
2024-12-18T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям, общие потери ВСУ составили более 70 военных, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", сообщило в среду Минобороны России."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Садовое Херсонской области, Нестерянка и Каменское Запорожской области. Отразили две атаки формирований противника. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, два автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении.
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херсонская область , в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Бойцы "Днепра" отразили две атаки ВСУ

ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям, общие потери ВСУ составили более 70 военных, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", сообщило в среду Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Садовое Херсонской области, Нестерянка и Каменское Запорожской области. Отразили две атаки формирований противника. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, два автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская область
 
 
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