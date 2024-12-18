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Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ

Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024

Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ

Украинские формирования потеряли до 160 военнослужащих, боевую бронемашину Snatch, САУ "Акация" и "Гвоздика" в зоне действия группировки "Восток", сообщило... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:23:00+03:00

2024-12-18T12:23:00+03:00

2024-12-18T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 160 военнослужащих, боевую бронемашину Snatch, САУ "Акация" и "Гвоздика" в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Зеленое Поле, Разлив, Богатырь и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, самоходные артиллерийские установки 152-мм "Акация" и 122-мм "Гвоздика", а также 152-мм орудие Д-20.

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великобритания, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность