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Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ
Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ
Украинские формирования потеряли до 160 военнослужащих, боевую бронемашину Snatch, САУ "Акация" и "Гвоздика" в зоне действия группировки "Восток", сообщило... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:23:00+03:00
2024-12-18T12:23:00+03:00
2024-12-18T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 160 военнослужащих, боевую бронемашину Snatch, САУ "Акация" и "Гвоздика" в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Зеленое Поле, Разлив, Богатырь и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, самоходные артиллерийские установки 152-мм "Акация" и 122-мм "Гвоздика", а также 152-мм орудие Д-20.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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великобритания, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Востока"