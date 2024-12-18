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Российские войска освободили Трудовое в ДНР

Российские войска освободили Трудовое в ДНР - РИА Новости, 18.12.2024

Российские войска освободили Трудовое в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Трудовое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:21:00+03:00

2024-12-18T12:21:00+03:00

2024-12-18T12:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Трудовое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Трудовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность