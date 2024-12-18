https://ria.ru/20241218/svo-1989875818.html

Новгородским бойцам в зону СВО передали приборы для обнаружения дронов

Новгородским бойцам в зону СВО передали приборы для обнаружения дронов - РИА Новости, 18.12.2024

Новгородским бойцам в зону СВО передали приборы для обнаружения дронов

Новгородским бойцам в зону СВО переданы спецприборы для обнаружения дронов, рации, печь-буржуйка, электрогенератор, рассказал депутат Новгородской областной... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:52:00+03:00

2024-12-18T11:52:00+03:00

2024-12-18T11:52:00+03:00

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новгородская область

новгородская областная дума

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Новгородским бойцам в зону СВО переданы спецприборы для обнаружения дронов, рации, печь-буржуйка, электрогенератор, рассказал депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров. Тихомиров рассказал, что вместе с поисковиком Владимиром Советовым вернулся из очередной поездки в зону СВО, в ходе поездки был передан гуманитарный груз и новогодние подарки новгородским штурмовикам, артиллеристам, военнослужащим медроты, а также разведчикам из 131-го полка ВДВ. "Бойцам привезли спецприборы "Булат" для обнаружения дронов, рации, печь-буржуйку, электрогенератор. От новгородских волонтерских организаций "За други своя", "Золотые руки Ангела" для солдат передали маскировочные сети, защитные одеяла от тепловизоров, консервированные продукты, сублимированные супы и другое. Конечно, было много именных посылок, продуктов питания", - сообщил Тихомиров на своей странице в "ВКонтакте". Кроме того, депутат передал бойцам теплые носки и перчатки, медикаменты, газовые баллоны, окопные свечи, средства гигиены, термобелье, берцы и поздравительные письма от детей. Груз собирали жители Новгородской области из разных муниципалитетов, в частности, Боровичского, Пестовского, Солецкого.

https://ria.ru/20241217/pomosch-1989762584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, новгородская областная дума, воздушно-десантные войска россии