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Новгородским бойцам в зону СВО передали приборы для обнаружения дронов - РИА Новости, 18.12.2024
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Надежные люди
 
11:52 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/svo-1989875818.html
Новгородским бойцам в зону СВО передали приборы для обнаружения дронов
Новгородским бойцам в зону СВО передали приборы для обнаружения дронов - РИА Новости, 18.12.2024
Новгородским бойцам в зону СВО передали приборы для обнаружения дронов
Новгородским бойцам в зону СВО переданы спецприборы для обнаружения дронов, рации, печь-буржуйка, электрогенератор, рассказал депутат Новгородской областной... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:52:00+03:00
2024-12-18T11:52:00+03:00
надежные люди
новгородская область
новгородская областная дума
воздушно-десантные войска россии
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Новгородским бойцам в зону СВО переданы спецприборы для обнаружения дронов, рации, печь-буржуйка, электрогенератор, рассказал депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров. Тихомиров рассказал, что вместе с поисковиком Владимиром Советовым вернулся из очередной поездки в зону СВО, в ходе поездки был передан гуманитарный груз и новогодние подарки новгородским штурмовикам, артиллеристам, военнослужащим медроты, а также разведчикам из 131-го полка ВДВ. "Бойцам привезли спецприборы "Булат" для обнаружения дронов, рации, печь-буржуйку, электрогенератор. От новгородских волонтерских организаций "За други своя", "Золотые руки Ангела" для солдат передали маскировочные сети, защитные одеяла от тепловизоров, консервированные продукты, сублимированные супы и другое. Конечно, было много именных посылок, продуктов питания", - сообщил Тихомиров на своей странице в "ВКонтакте". Кроме того, депутат передал бойцам теплые носки и перчатки, медикаменты, газовые баллоны, окопные свечи, средства гигиены, термобелье, берцы и поздравительные письма от детей. Груз собирали жители Новгородской области из разных муниципалитетов, в частности, Боровичского, Пестовского, Солецкого.
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новгородская область, новгородская областная дума, воздушно-десантные войска россии
Надежные люди, Новгородская область, Новгородская областная Дума, Воздушно-десантные войска России
Новгородским бойцам в зону СВО передали приборы для обнаружения дронов

Новгородским бойцам в зону СВО передали приборы для обнаружения дронов и рации

© Сергей Тихомиров/ВКонтактеНовгородский депутат доставил в зону СВО приборы для обнаружения дронов
Новгородский депутат доставил в зону СВО приборы для обнаружения дронов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Сергей Тихомиров/ВКонтакте
Новгородский депутат доставил в зону СВО приборы для обнаружения дронов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Новгородским бойцам в зону СВО переданы спецприборы для обнаружения дронов, рации, печь-буржуйка, электрогенератор, рассказал депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров.
Тихомиров рассказал, что вместе с поисковиком Владимиром Советовым вернулся из очередной поездки в зону СВО, в ходе поездки был передан гуманитарный груз и новогодние подарки новгородским штурмовикам, артиллеристам, военнослужащим медроты, а также разведчикам из 131-го полка ВДВ.
Новгородские теплоэнергетики отправили в зону СВО отопители и рации - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Новгородские теплоэнергетики отправили в зону СВО отопители и рации
17 декабря, 18:00
"Бойцам привезли спецприборы "Булат" для обнаружения дронов, рации, печь-буржуйку, электрогенератор. От новгородских волонтерских организаций "За други своя", "Золотые руки Ангела" для солдат передали маскировочные сети, защитные одеяла от тепловизоров, консервированные продукты, сублимированные супы и другое. Конечно, было много именных посылок, продуктов питания", - сообщил Тихомиров на своей странице в "ВКонтакте".
Кроме того, депутат передал бойцам теплые носки и перчатки, медикаменты, газовые баллоны, окопные свечи, средства гигиены, термобелье, берцы и поздравительные письма от детей. Груз собирали жители Новгородской области из разных муниципалитетов, в частности, Боровичского, Пестовского, Солецкого.
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Надежные людиНовгородская областьНовгородская областная ДумаВоздушно-десантные войска России
 
 
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