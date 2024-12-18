https://ria.ru/20241218/svo-1989832092.html
Жительница курского приграничья рассказала, как ВСУ убили ее сына
Жительница курского приграничья рассказала, как ВСУ убили ее сына - РИА Новости, 18.12.2024
Жительница курского приграничья рассказала, как ВСУ убили ее сына
Жительница недавно освобожденного села Плехово в Суджанском районе Курской области Нина Крюкова рассказали РИА Новости, что ей пришлось похоронить убитого... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:00:00+03:00
2024-12-18T09:00:00+03:00
2024-12-18T09:04:00+03:00
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КУРСК, 18 дек - РИА Новости. Жительница недавно освобожденного села Плехово в Суджанском районе Курской области Нина Крюкова рассказали РИА Новости, что ей пришлось похоронить убитого украинскими войсками сына в селе, потому что до кладбища было слишком далеко добираться. Женщина со своей сестрой сейчас находятся в ПВР, куда их привезли буквально на днях. Все это время они жили в оккупированном украинской армией селе, где приходилось прятаться от ВСУ. Ее сын был убит украинскими солдатами, когда пошел за запасами еды в дом на другой стороне улицы. "Тринадцатого числа он ушел и больше не вернулся. У нас дома начали гореть по всей улице, он говорит: "Пойду я возьму в погребе консервацию". Единственной погреб остался. В огороде еще свекла, морковка оставались… У меня как предчувствие было - я ему сказала: "Не ходи, Саша", - вспоминает женщина о событиях сентября. По словам женщины, живым сына она больше не видела. "На другой день Вася пошел пройтись, тоже хотел пойти в огород и взять что-то… Он зашел во двор… А там он в доме расстрелянный. В спину три выстрела: голова расстреляна и грудь разорвана. Руки были связаны", - рассказала Крюкова. Похоронили его в селе, потому что до кладбища было слишком далеко. "До кладбища не дойти, там вообще опасно. Мы где на хуторе были, его на хуторе и прикопали. Мы крестик поставили, все как надо", - сказала она. Собеседница агентства уточнила, что ее погибший сын болел онкологией, много лежал. Минобороны РФ в опубликованной 11 декабря сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России сообщало, что подразделения группировки российских войск "Север" освободили приграничные населённые пункты Дарьино и Плёхово в Курской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20240914/vsu-1972654081.html
https://ria.ru/20240822/vsu-1967691847.html
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жительница курского приграничья рассказала, как ВСУ убили ее сына
Жительница Курской области рассказала, как похоронила убитого ВСУ сына в селе
КУРСК, 18 дек - РИА Новости. Жительница недавно освобожденного села Плехово в Суджанском районе Курской области Нина Крюкова рассказали РИА Новости, что ей пришлось похоронить убитого украинскими войсками сына в селе, потому что до кладбища было слишком далеко добираться.
Женщина со своей сестрой сейчас находятся в ПВР, куда их привезли буквально на днях. Все это время они жили в оккупированном украинской армией селе, где приходилось прятаться от ВСУ
. Ее сын был убит украинскими солдатами, когда пошел за запасами еды в дом на другой стороне улицы.
"Тринадцатого числа он ушел и больше не вернулся. У нас дома начали гореть по всей улице, он говорит: "Пойду я возьму в погребе консервацию". Единственной погреб остался. В огороде еще свекла, морковка оставались… У меня как предчувствие было - я ему сказала: "Не ходи, Саша", - вспоминает женщина о событиях сентября.
По словам женщины, живым сына она больше не видела.
«
"На другой день Вася пошел пройтись, тоже хотел пойти в огород и взять что-то… Он зашел во двор… А там он в доме расстрелянный. В спину три выстрела: голова расстреляна и грудь разорвана. Руки были связаны", - рассказала Крюкова.
Похоронили его в селе, потому что до кладбища было слишком далеко. "До кладбища не дойти, там вообще опасно. Мы где на хуторе были, его на хуторе и прикопали. Мы крестик поставили, все как надо", - сказала она.
Собеседница агентства уточнила, что ее погибший сын болел онкологией, много лежал.
Минобороны РФ в опубликованной 11 декабря сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России
сообщало, что подразделения группировки российских войск "Север" освободили приграничные населённые пункты Дарьино и Плёхово в Курской области
.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин
на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.