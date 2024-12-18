https://ria.ru/20241218/svo-1989832092.html

Жительница курского приграничья рассказала, как ВСУ убили ее сына

Жительница курского приграничья рассказала, как ВСУ убили ее сына - РИА Новости, 18.12.2024

Жительница курского приграничья рассказала, как ВСУ убили ее сына

Жительница недавно освобожденного села Плехово в Суджанском районе Курской области Нина Крюкова рассказали РИА Новости, что ей пришлось похоронить убитого... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:00:00+03:00

2024-12-18T09:00:00+03:00

2024-12-18T09:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 18 дек - РИА Новости. Жительница недавно освобожденного села Плехово в Суджанском районе Курской области Нина Крюкова рассказали РИА Новости, что ей пришлось похоронить убитого украинскими войсками сына в селе, потому что до кладбища было слишком далеко добираться. Женщина со своей сестрой сейчас находятся в ПВР, куда их привезли буквально на днях. Все это время они жили в оккупированном украинской армией селе, где приходилось прятаться от ВСУ. Ее сын был убит украинскими солдатами, когда пошел за запасами еды в дом на другой стороне улицы. "Тринадцатого числа он ушел и больше не вернулся. У нас дома начали гореть по всей улице, он говорит: "Пойду я возьму в погребе консервацию". Единственной погреб остался. В огороде еще свекла, морковка оставались… У меня как предчувствие было - я ему сказала: "Не ходи, Саша", - вспоминает женщина о событиях сентября. По словам женщины, живым сына она больше не видела. "На другой день Вася пошел пройтись, тоже хотел пойти в огород и взять что-то… Он зашел во двор… А там он в доме расстрелянный. В спину три выстрела: голова расстреляна и грудь разорвана. Руки были связаны", - рассказала Крюкова. Похоронили его в селе, потому что до кладбища было слишком далеко. "До кладбища не дойти, там вообще опасно. Мы где на хуторе были, его на хуторе и прикопали. Мы крестик поставили, все как надо", - сказала она. Собеседница агентства уточнила, что ее погибший сын болел онкологией, много лежал. Минобороны РФ в опубликованной 11 декабря сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России сообщало, что подразделения группировки российских войск "Север" освободили приграничные населённые пункты Дарьино и Плёхово в Курской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20240914/vsu-1972654081.html

https://ria.ru/20240822/vsu-1967691847.html

https://ria.ru/20240911/voennyy-1971980129.html

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курская область, вооруженные силы украины, происшествия