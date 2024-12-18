Рейтинг@Mail.ru
Русские гулянья и скрытый смысл: удивительные выставки в Суздальском кремле - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/suzdalvystavki-1989679291.html
Русские гулянья и скрытый смысл: удивительные выставки в Суздальском кремле
Русские гулянья и скрытый смысл: удивительные выставки в Суздальском кремле - РИА Новости, 18.12.2024
Русские гулянья и скрытый смысл: удивительные выставки в Суздальском кремле
Зимние ярмарки, портреты знаменитых людей эпохи и прекрасные пейзажи. В Суздале под Новый год открылась масштабная выставка художника Бориса Кустодиева,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:06:00+03:00
2024-12-18T14:06:00+03:00
суздаль
москва
санкт-петербург
борис кустодиев
алена долецкая
владимиро-суздальский музей-заповедник
екатерина проничева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989453519_0:119:3067:1844_1920x0_80_0_0_49717a11b7473e709591bbcd00d8264b.jpg
Зимние ярмарки, портреты знаменитых людей эпохи и прекрасные пейзажи. В Суздале под Новый год открылась масштабная выставка художника Бориса Кустодиева, созданная командой Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Еще один новый проект – выставка "Я есть цвет", куратором которой выступила журналист и публицист Алена Долецкая. Она расшифровывает символические значения цветов в искусстве – от старинных предметов до наших дней. Обе экспозиции разместились в Суздальском кремле. В этом году старинный город отметил тысячелетие, и обе выставки, с одной стороны, завершают череду праздничных событий, с другой – открывают уже новый, наступающий год. Этот прекрасно сохранившийся город во все сезоны остается точкой притяжения для путешественников. Открывшиеся выставки – еще один повод отправиться туда в новогодние праздники.Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" собрала как хрестоматийные, так и менее известные работы художника. Этот проект объединил полотна из крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова и Костромы. Получилась наиболее полная ретроспектива творчества выдающегося живописца.Произведения Кустодиева кураторы объединили в единую архитектурную и смысловую концепцию. Выставка охватывает весь период жизни художника. Его картины знакомят современных зрителей со старинными традициями и праздниками, русской природой и архитектурой. Всем тем, что окружает каждого путешественника, приехавшего в Суздаль.&quot;Выставка – это радость от встречи с замечательным художником, и еще – это очень органичный для Суздаля проект, отражающий дух и жизнь города. В бурном XXI веке наш город во многом сохраняет тот образ жизни, который отражен на полотнах Кустодиева. Этот проект заставляет чувствовать неразрывную связь с этой землей и нашей удивительной Родиной&quot;, – сказала на открытии выставки мэр Суздаля Алиса Бирюкова.В развеске картин команда музея использовала известный и красивый прием "левитирующих картин": полотна как бы парят в воздухе, их можно обойти со всех сторон. По словам главного архитектора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергея Мешалкина, благодаря этому приему зрителей встречают живые полотна. Можно заглянуть в картину, как в окно и "встретиться" с ней лично.Еще одна выставка, которая открылась в Суздальском кремле в декабре – проект "Я есть цвет" Алены Долецкой. Концепцию выставки куратор выстроила вокруг образа цветка и погрузила зрителя в мир вечных ценностей. На выставке будут представлены более 30 экспонатов – от XII века до наших дней. Это предметы религиозного и светского искусства, в каждом из которых есть свой скрытый смысл.&quot;Этот проект превзошел все наши ожидания. Нам удалось благодаря этой выставке взглянуть на неведомое глазами прекрасной женщины, влюбленной в жизнь. С ее совершенно удивительным кругозором, мировоззрением, видением цвета и света. Это шаг вперед для нашего музея и всех, кто приедет и увидит эту уникальную экспозицию&quot;, – отметила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.Цветы куратор выставки нашла в предметах как религиозной, так и светской жизни, в работах художников разных периодов. По словам Долецкой, каждый предмет, будь то религиозное или светское искусство, несет в себе глубокий скрытый смысл.Еще одна тема – цикличность жизни от расцвета до увядания. В то время как в материальном мире цветы напоминают о бренности, в духовном они становятся символом веры в Бога и бессмертия человеческой души, подчеркивают в музее.
https://ria.ru/20240808/suzdalmarshruty-1964839198.html
суздаль
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989453519_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_101c32b5518b26102d99c9f446d7cb87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суздаль, москва, санкт-петербург, борис кустодиев, алена долецкая, владимиро-суздальский музей-заповедник, екатерина проничева
Суздаль, Москва, Санкт-Петербург, Борис Кустодиев, Алена Долецкая, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Екатерина Проничева
Русские гулянья и скрытый смысл: удивительные выставки в Суздальском кремле

В Суздальском кремле в преддверии новогодних праздников открылись две выставки

© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
Выставка Борис Кустодиев. Патриархальная Россия в Суздальском кремле - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Читать ria.ru в
Дзен
Зимние ярмарки, портреты знаменитых людей эпохи и прекрасные пейзажи. В Суздале под Новый год открылась масштабная выставка художника Бориса Кустодиева, созданная командой Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Еще один новый проект – выставка "Я есть цвет", куратором которой выступила журналист и публицист Алена Долецкая. Она расшифровывает символические значения цветов в искусстве – от старинных предметов до наших дней. Обе экспозиции разместились в Суздальском кремле.
В этом году старинный город отметил тысячелетие, и обе выставки, с одной стороны, завершают череду праздничных событий, с другой – открывают уже новый, наступающий год. Этот прекрасно сохранившийся город во все сезоны остается точкой притяжения для путешественников. Открывшиеся выставки – еще один повод отправиться туда в новогодние праздники.
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
Выставка Борис Кустодиев. Патриархальная Россия в Суздальском кремле
Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
Выставка Борис Кустодиев. Патриархальная Россия в Суздальском кремле
Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 2
Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 2
Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 2
Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" собрала как хрестоматийные, так и менее известные работы художника. Этот проект объединил полотна из крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова и Костромы. Получилась наиболее полная ретроспектива творчества выдающегося живописца.
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
Выставка Борис Кустодиев. Патриархальная Россия в Суздальском кремле
Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
Выставка Борис Кустодиев. Патриархальная Россия в Суздальском кремле
Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 2
Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 2
Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 2
Произведения Кустодиева кураторы объединили в единую архитектурную и смысловую концепцию. Выставка охватывает весь период жизни художника. Его картины знакомят современных зрителей со старинными традициями и праздниками, русской природой и архитектурой. Всем тем, что окружает каждого путешественника, приехавшего в Суздаль.
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаМэр Суздаля Алиса Бирюкова
Мэр Суздаля Алиса Бирюкова - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Мэр Суздаля Алиса Бирюкова
«

"Выставка – это радость от встречи с замечательным художником, и еще – это очень органичный для Суздаля проект, отражающий дух и жизнь города. В бурном XXI веке наш город во многом сохраняет тот образ жизни, который отражен на полотнах Кустодиева. Этот проект заставляет чувствовать неразрывную связь с этой землей и нашей удивительной Родиной", – сказала на открытии выставки мэр Суздаля Алиса Бирюкова.

© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
Выставка Борис Кустодиев. Патриархальная Россия в Суздальском кремле
Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
Выставка Борис Кустодиев. Патриархальная Россия в Суздальском кремле
Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 2
Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 2
Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздальском кремле
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 2
В развеске картин команда музея использовала известный и красивый прием "левитирующих картин": полотна как бы парят в воздухе, их можно обойти со всех сторон. По словам главного архитектора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергея Мешалкина, благодаря этому приему зрителей встречают живые полотна. Можно заглянуть в картину, как в окно и "встретиться" с ней лично.
Еще одна выставка, которая открылась в Суздальском кремле в декабре – проект "Я есть цвет" Алены Долецкой.
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаВыставка "Я есть цвет"
Выставка Я есть цвет
Выставка "Я есть цвет"
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаКуратор выставки "Я есть цвет" Алена Долецкая
Куратор выставки Я есть цвет Алена Долецкая
Куратор выставки "Я есть цвет" Алена Долецкая
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 2
Выставка "Я есть цвет"
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 2
Куратор выставки "Я есть цвет" Алена Долецкая
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 2
Концепцию выставки куратор выстроила вокруг образа цветка и погрузила зрителя в мир вечных ценностей. На выставке будут представлены более 30 экспонатов – от XII века до наших дней. Это предметы религиозного и светского искусства, в каждом из которых есть свой скрытый смысл.
«

"Этот проект превзошел все наши ожидания. Нам удалось благодаря этой выставке взглянуть на неведомое глазами прекрасной женщины, влюбленной в жизнь. С ее совершенно удивительным кругозором, мировоззрением, видением цвета и света. Это шаг вперед для нашего музея и всех, кто приедет и увидит эту уникальную экспозицию", – отметила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.

© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаЭкспонаты выставки "Я есть цвет"
Экспонаты выставки Я есть цвет
Экспонаты выставки "Я есть цвет"
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаЭкспонаты выставки "Я есть цвет"
Экспонаты выставки Я есть цвет
Экспонаты выставки "Я есть цвет"
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаЭкспонаты выставки "Я есть цвет"
Экспонаты выставки Я есть цвет
Экспонаты выставки "Я есть цвет"
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
3 из 3
Экспонаты выставки "Я есть цвет"
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 3
Экспонаты выставки "Я есть цвет"
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 3
Экспонаты выставки "Я есть цвет"
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
3 из 3
Цветы куратор выставки нашла в предметах как религиозной, так и светской жизни, в работах художников разных периодов. По словам Долецкой, каждый предмет, будь то религиозное или светское искусство, несет в себе глубокий скрытый смысл.
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаВыставка "Я есть цвет"
Выставка Я есть цвет
Выставка "Я есть цвет"
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаВыставка "Я есть цвет"
Выставка Я есть цвет
Выставка "Я есть цвет"
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 2
Выставка "Я есть цвет"
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 2
Выставка "Я есть цвет"
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 2
Еще одна тема – цикличность жизни от расцвета до увядания. В то время как в материальном мире цветы напоминают о бренности, в духовном они становятся символом веры в Бога и бессмертия человеческой души, подчеркивают в музее.
Визуальное шоу Свет Суздаля - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Старина и современность: семь причин приехать в Суздаль в год 1000-летия
8 августа, 11:53
 
СуздальМоскваСанкт-ПетербургБорис КустодиевАлена ДолецкаяВладимиро-Суздальский музей-заповедникЕкатерина Проничева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала