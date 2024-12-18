https://ria.ru/20241218/suzdalvystavki-1989679291.html

Русские гулянья и скрытый смысл: удивительные выставки в Суздальском кремле

Русские гулянья и скрытый смысл: удивительные выставки в Суздальском кремле - РИА Новости, 18.12.2024

Русские гулянья и скрытый смысл: удивительные выставки в Суздальском кремле

Зимние ярмарки, портреты знаменитых людей эпохи и прекрасные пейзажи. В Суздале под Новый год открылась масштабная выставка художника Бориса Кустодиева,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:06:00+03:00

2024-12-18T14:06:00+03:00

2024-12-18T14:06:00+03:00

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владимиро-суздальский музей-заповедник

екатерина проничева

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Зимние ярмарки, портреты знаменитых людей эпохи и прекрасные пейзажи. В Суздале под Новый год открылась масштабная выставка художника Бориса Кустодиева, созданная командой Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Еще один новый проект – выставка "Я есть цвет", куратором которой выступила журналист и публицист Алена Долецкая. Она расшифровывает символические значения цветов в искусстве – от старинных предметов до наших дней. Обе экспозиции разместились в Суздальском кремле. В этом году старинный город отметил тысячелетие, и обе выставки, с одной стороны, завершают череду праздничных событий, с другой – открывают уже новый, наступающий год. Этот прекрасно сохранившийся город во все сезоны остается точкой притяжения для путешественников. Открывшиеся выставки – еще один повод отправиться туда в новогодние праздники.Выставка "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" собрала как хрестоматийные, так и менее известные работы художника. Этот проект объединил полотна из крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова и Костромы. Получилась наиболее полная ретроспектива творчества выдающегося живописца.Произведения Кустодиева кураторы объединили в единую архитектурную и смысловую концепцию. Выставка охватывает весь период жизни художника. Его картины знакомят современных зрителей со старинными традициями и праздниками, русской природой и архитектурой. Всем тем, что окружает каждого путешественника, приехавшего в Суздаль."Выставка – это радость от встречи с замечательным художником, и еще – это очень органичный для Суздаля проект, отражающий дух и жизнь города. В бурном XXI веке наш город во многом сохраняет тот образ жизни, который отражен на полотнах Кустодиева. Этот проект заставляет чувствовать неразрывную связь с этой землей и нашей удивительной Родиной", – сказала на открытии выставки мэр Суздаля Алиса Бирюкова.В развеске картин команда музея использовала известный и красивый прием "левитирующих картин": полотна как бы парят в воздухе, их можно обойти со всех сторон. По словам главного архитектора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергея Мешалкина, благодаря этому приему зрителей встречают живые полотна. Можно заглянуть в картину, как в окно и "встретиться" с ней лично.Еще одна выставка, которая открылась в Суздальском кремле в декабре – проект "Я есть цвет" Алены Долецкой. Концепцию выставки куратор выстроила вокруг образа цветка и погрузила зрителя в мир вечных ценностей. На выставке будут представлены более 30 экспонатов – от XII века до наших дней. Это предметы религиозного и светского искусства, в каждом из которых есть свой скрытый смысл."Этот проект превзошел все наши ожидания. Нам удалось благодаря этой выставке взглянуть на неведомое глазами прекрасной женщины, влюбленной в жизнь. С ее совершенно удивительным кругозором, мировоззрением, видением цвета и света. Это шаг вперед для нашего музея и всех, кто приедет и увидит эту уникальную экспозицию", – отметила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.Цветы куратор выставки нашла в предметах как религиозной, так и светской жизни, в работах художников разных периодов. По словам Долецкой, каждый предмет, будь то религиозное или светское искусство, несет в себе глубокий скрытый смысл.Еще одна тема – цикличность жизни от расцвета до увядания. В то время как в материальном мире цветы напоминают о бренности, в духовном они становятся символом веры в Бога и бессмертия человеческой души, подчеркивают в музее.

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