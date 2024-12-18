Омбудсмен планирует посетить семью многоженца Сухова с проверкой
Детский омбудсмен Ярославская посетит семью многоженца Сухова с проверкой
© Фото предоставлено Иваном СуховымИван Сухов с детьми
© Фото предоставлено Иваном Суховым
Иван Сухов с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что планирует посетить перед Новым годом семью Ивана Сухова, который заявил, что имеет несколько жен и 14 детей.
Ранее в Telegram-каналах писали, что Иван Сухов дал интервью одной из российских журналисток, в котором рассказал о том, что имеет три жены и 14 детей, с которыми проживает в трехкомнатной квартире в Москве. На интервью Сухов утверждал, что достаточно зарабатывает и обеспечивает всех членов семьи.
"Я у них уже была в гостях. Перед Новым годом еще раз с удовольствием схожу, поздравлю детей. И заодно проверим, где дети учатся, где проходят медицинские обследования и так далее. То есть, нарушаются ли права детей. Других компетенций по отношению к этой семье у меня нет", - рассказала Ярославская.
Детский омбудсмен отметила, что во время своего первого визита к семье она не увидела никаких нарушений прав детей. При этом она отказалась комментировать морально-этическую сторону поведения Сухова и его жен, подчеркнув, что это не входит в ее компетенции.
"Морально-этические оценки поведению Ивана и взрослых женщин давать не буду. Это не моя компетенция. Моя история, чтобы дети ни в чем не нуждались и не были нарушены их права. Этого не было", - добавила Ярославская.
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