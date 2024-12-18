https://ria.ru/20241218/suhov-1989890285.html

Омбудсмен планирует посетить семью многоженца Сухова с проверкой

Омбудсмен планирует посетить семью многоженца Сухова с проверкой - РИА Новости, 18.12.2024

Омбудсмен планирует посетить семью многоженца Сухова с проверкой

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что планирует посетить перед Новым годом семью Ивана Сухова, который заявил, РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:46:00+03:00

2024-12-18T12:46:00+03:00

2024-12-18T13:00:00+03:00

общество

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что планирует посетить перед Новым годом семью Ивана Сухова, который заявил, что имеет несколько жен и 14 детей. Ранее в Telegram-каналах писали, что Иван Сухов дал интервью одной из российских журналисток, в котором рассказал о том, что имеет три жены и 14 детей, с которыми проживает в трехкомнатной квартире в Москве. На интервью Сухов утверждал, что достаточно зарабатывает и обеспечивает всех членов семьи. "Я у них уже была в гостях. Перед Новым годом еще раз с удовольствием схожу, поздравлю детей. И заодно проверим, где дети учатся, где проходят медицинские обследования и так далее. То есть, нарушаются ли права детей. Других компетенций по отношению к этой семье у меня нет", - рассказала Ярославская. Детский омбудсмен отметила, что во время своего первого визита к семье она не увидела никаких нарушений прав детей. При этом она отказалась комментировать морально-этическую сторону поведения Сухова и его жен, подчеркнув, что это не входит в ее компетенции. "Морально-этические оценки поведению Ивана и взрослых женщин давать не буду. Это не моя компетенция. Моя история, чтобы дети ни в чем не нуждались и не были нарушены их права. Этого не было", - добавила Ярославская.

https://ria.ru/20220403/mnogozhenstvo-1781246936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, ольга ярославская