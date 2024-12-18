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Омбудсмен планирует посетить семью многоженца Сухова с проверкой - РИА Новости, 18.12.2024
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12:46 18.12.2024 (обновлено: 13:00 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/suhov-1989890285.html
Омбудсмен планирует посетить семью многоженца Сухова с проверкой
Омбудсмен планирует посетить семью многоженца Сухова с проверкой - РИА Новости, 18.12.2024
Омбудсмен планирует посетить семью многоженца Сухова с проверкой
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что планирует посетить перед Новым годом семью Ивана Сухова, который заявил, РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:46:00+03:00
2024-12-18T13:00:00+03:00
общество
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что планирует посетить перед Новым годом семью Ивана Сухова, который заявил, что имеет несколько жен и 14 детей. Ранее в Telegram-каналах писали, что Иван Сухов дал интервью одной из российских журналисток, в котором рассказал о том, что имеет три жены и 14 детей, с которыми проживает в трехкомнатной квартире в Москве. На интервью Сухов утверждал, что достаточно зарабатывает и обеспечивает всех членов семьи. "Я у них уже была в гостях. Перед Новым годом еще раз с удовольствием схожу, поздравлю детей. И заодно проверим, где дети учатся, где проходят медицинские обследования и так далее. То есть, нарушаются ли права детей. Других компетенций по отношению к этой семье у меня нет", - рассказала Ярославская. Детский омбудсмен отметила, что во время своего первого визита к семье она не увидела никаких нарушений прав детей. При этом она отказалась комментировать морально-этическую сторону поведения Сухова и его жен, подчеркнув, что это не входит в ее компетенции. "Морально-этические оценки поведению Ивана и взрослых женщин давать не буду. Это не моя компетенция. Моя история, чтобы дети ни в чем не нуждались и не были нарушены их права. Этого не было", - добавила Ярославская.
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общество, москва, ольга ярославская
Общество, Москва, Ольга Ярославская
Омбудсмен планирует посетить семью многоженца Сухова с проверкой

Детский омбудсмен Ярославская посетит семью многоженца Сухова с проверкой

© Фото предоставлено Иваном СуховымИван Сухов с детьми
Иван Сухов с детьми - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото предоставлено Иваном Суховым
Иван Сухов с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что планирует посетить перед Новым годом семью Ивана Сухова, который заявил, что имеет несколько жен и 14 детей.
Ранее в Telegram-каналах писали, что Иван Сухов дал интервью одной из российских журналисток, в котором рассказал о том, что имеет три жены и 14 детей, с которыми проживает в трехкомнатной квартире в Москве. На интервью Сухов утверждал, что достаточно зарабатывает и обеспечивает всех членов семьи.
"Я у них уже была в гостях. Перед Новым годом еще раз с удовольствием схожу, поздравлю детей. И заодно проверим, где дети учатся, где проходят медицинские обследования и так далее. То есть, нарушаются ли права детей. Других компетенций по отношению к этой семье у меня нет", - рассказала Ярославская.
Детский омбудсмен отметила, что во время своего первого визита к семье она не увидела никаких нарушений прав детей. При этом она отказалась комментировать морально-этическую сторону поведения Сухова и его жен, подчеркнув, что это не входит в ее компетенции.
"Морально-этические оценки поведению Ивана и взрослых женщин давать не буду. Это не моя компетенция. Моя история, чтобы дети ни в чем не нуждались и не были нарушены их права. Этого не было", - добавила Ярославская.
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ОбществоМоскваОльга Ярославская
 
 
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