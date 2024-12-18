https://ria.ru/20241218/sud-1989814110.html

Суд признал законным иноагентский штраф Макаревичу*

Суд признал законным иноагентский штраф Макаревичу* - РИА Новости, 18.12.2024

Суд признал законным иноагентский штраф Макаревичу*

Московский городской суд признал законным второй штраф, назначенный музыканту-иноагенту Андрею Макаревичу* за отсутствие соответствующей маркировки в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T03:24:00+03:00

2024-12-18T03:24:00+03:00

2024-12-18T03:24:00+03:00

россия

украина

московский городской суд

telegram

машина времени

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155202/77/1552027743_0:110:3202:1911_1920x0_80_0_0_6912b8b1f5d09b67b729475adac5b000.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Московский городской суд признал законным второй штраф, назначенный музыканту-иноагенту Андрею Макаревичу* за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановление оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде. Штраф в 30 тысяч рублей Макаревичу* назначили в мае этого года по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за то, что он не маркировал свои материалы в Telegram, как того требует российское законодательство. До этого его штрафовали на 35 тысяч за аналогичное нарушение, позже апелляционный суд оставил решение в силе. В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина, также упоминалась политическая деятельность. Музыкант предпринимал попытки добиться исключения из реестра иноагентов, дойдя до Верховного суда РФ, однако там ему отказали в рассмотрении жалобы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240922/inoagent-1974056123.html

https://ria.ru/20241128/makarevich-1986163587.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, московский городской суд, telegram, машина времени, происшествия