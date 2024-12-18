https://ria.ru/20241218/sud-1989814110.html
Суд признал законным иноагентский штраф Макаревичу*
Суд признал законным иноагентский штраф Макаревичу* - РИА Новости, 18.12.2024
Суд признал законным иноагентский штраф Макаревичу*
Московский городской суд признал законным второй штраф, назначенный музыканту-иноагенту Андрею Макаревичу* за отсутствие соответствующей маркировки в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T03:24:00+03:00
2024-12-18T03:24:00+03:00
2024-12-18T03:24:00+03:00
россия
украина
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Московский городской суд признал законным второй штраф, назначенный музыканту-иноагенту Андрею Макаревичу* за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановление оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде. Штраф в 30 тысяч рублей Макаревичу* назначили в мае этого года по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за то, что он не маркировал свои материалы в Telegram, как того требует российское законодательство. До этого его штрафовали на 35 тысяч за аналогичное нарушение, позже апелляционный суд оставил решение в силе. В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина, также упоминалась политическая деятельность. Музыкант предпринимал попытки добиться исключения из реестра иноагентов, дойдя до Верховного суда РФ, однако там ему отказали в рассмотрении жалобы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240922/inoagent-1974056123.html
https://ria.ru/20241128/makarevich-1986163587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, московский городской суд, telegram, машина времени, происшествия
Россия, Украина, Московский городской суд, Telegram, Машина времени, Происшествия
Суд признал законным иноагентский штраф Макаревичу*
Суд признал законным иноагентский штраф Макаревичу за отсутствие маркировки
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Московский городской суд признал законным второй штраф, назначенный музыканту-иноагенту Андрею Макаревичу* за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановление оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде.
Штраф в 30 тысяч рублей Макаревичу* назначили в мае этого года по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ
за то, что он не маркировал свои материалы в Telegram
, как того требует российское законодательство.
До этого его штрафовали на 35 тысяч за аналогичное нарушение, позже апелляционный суд оставил решение в силе.
В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени
" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина
, также упоминалась политическая деятельность.
Музыкант предпринимал попытки добиться исключения из реестра иноагентов, дойдя до Верховного суда РФ, однако там ему отказали в рассмотрении жалобы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.