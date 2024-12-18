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В Мурманской области один человек оказался зажат внутри вагона
В Мурманской области один человек оказался зажат внутри вагона - РИА Новости, 18.12.2024
В Мурманской области один человек оказался зажат внутри вагона
Один человек оказался зажат внутри вагона после столкновения поездов в Мурманской области, идут спасательные работы, сообщили в РЖД. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:02:00+03:00
2024-12-18T19:02:00+03:00
2024-12-18T19:02:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Один человек оказался зажат внутри вагона после столкновения поездов в Мурманской области, идут спасательные работы, сообщили в РЖД. В 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны. По последним данным МЧС, пострадали 14 человек. Возбуждено уголовное дело. "Один человек оказался зажат внутри вагона. Ведутся спасательные работы", - говорится в сообщении РЖД.
https://ria.ru/20241218/poezd-1989983342.html
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происшествия, мурманская область, мурманск, санкт-петербург, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманская область, Мурманск, Санкт-Петербург, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мурманской области один человек оказался зажат внутри вагона
РЖД: один человек оказался зажат внутри вагона после столкновения поездов