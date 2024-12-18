https://ria.ru/20241218/stolknovenie-1989968040.html
Источник сообщил о троих пострадавших в ЧП в Мурманской области
Источник сообщил о троих пострадавших в ЧП в Мурманской области - РИА Новости, 18.12.2024
Источник сообщил о троих пострадавших в ЧП в Мурманской области
Три человека пострадали при столкновении грузового и пассажирского поездов в Мурманской области, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:47:00+03:00
2024-12-18T17:47:00+03:00
2024-12-18T17:50:00+03:00
происшествия
мурманская область
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МУРМАНСК, 18 дек – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении грузового и пассажирского поездов в Мурманской области, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона."По предварительным данным, пострадали трое. Пассажиры из сошедших с рельс вагонов перешли в теплые помещения", - сообщил собеседник агентства.В среду в 16 час. 14 мин. в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о том, что в районе станции Княжая произошло боковое столкновение грузового состава с пассажирским поездом № 11 сообщением Мурманск - Санкт-Петербург. По предварительной информации, в результате происшествия сошли с рельс три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Возбуждено уголовное дело.
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Кадры с места схода вагонов в Мурманской области
Кадры с места схода вагонов в Мурманской области
2024-12-18T17:47
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РИА Новости
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происшествия, мурманская область, видео
Происшествия, Мурманская область
Источник сообщил о троих пострадавших в ЧП в Мурманской области
МУРМАНСК, 18 дек – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении грузового и пассажирского поездов в Мурманской области, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона.
2024-12-18T17:47
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PT0M18S
Источник сообщил о троих пострадавших в ЧП в Мурманской области
Три человека пострадали при столкновении поездов в Мурманской области