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Источник сообщил о троих пострадавших в ЧП в Мурманской области

Источник сообщил о троих пострадавших в ЧП в Мурманской области - РИА Новости, 18.12.2024

Источник сообщил о троих пострадавших в ЧП в Мурманской области

Три человека пострадали при столкновении грузового и пассажирского поездов в Мурманской области, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:47:00+03:00

2024-12-18T17:47:00+03:00

2024-12-18T17:50:00+03:00

происшествия

мурманская область

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МУРМАНСК, 18 дек – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении грузового и пассажирского поездов в Мурманской области, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона."По предварительным данным, пострадали трое. Пассажиры из сошедших с рельс вагонов перешли в теплые помещения", - сообщил собеседник агентства.В среду в 16 час. 14 мин. в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о том, что в районе станции Княжая произошло боковое столкновение грузового состава с пассажирским поездом № 11 сообщением Мурманск - Санкт-Петербург. По предварительной информации, в результате происшествия сошли с рельс три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Возбуждено уголовное дело.

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2024

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Кадры с места схода вагонов в Мурманской области Кадры с места схода вагонов в Мурманской области 2024-12-18T17:47 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, мурманская область, видео