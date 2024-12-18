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В Пентагоне обеспокоились ростом ядерного арсенала Китая - РИА Новости, 18.12.2024
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18:47 18.12.2024 (обновлено: 18:48 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ssha-1989982179.html
В Пентагоне обеспокоились ростом ядерного арсенала Китая
В Пентагоне обеспокоились ростом ядерного арсенала Китая - РИА Новости, 18.12.2024
В Пентагоне обеспокоились ростом ядерного арсенала Китая
Китай к середине 2024 года располагал более чем 600 ядерными боеголовками, а к 2030 году их численность превысит 1 тысячу, говорится в докладе министерства... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:47:00+03:00
2024-12-18T18:48:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Китай к середине 2024 года располагал более чем 600 ядерными боеголовками, а к 2030 году их численность превысит 1 тысячу, говорится в докладе министерства обороны США, подготовленном для американского конгресса. "Минобороны США оценивает, что Китай к середине 2024 года обладал более чем 600 оперативными ядерными боеголовками. По оценкам, к 2030 году их число, вероятно, превысит 1 тысячу, и этот арсенал продолжит расти как минимум до 2035 года", — говорится в документе. По данным Пентагона, Китай активно наращивает свои ядерные силы на фоне усиления стратегической конкуренции с США и другими странами. Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу ускоренной модернизации китайского ядерного арсенала.
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
В Пентагоне обеспокоились ростом ядерного арсенала Китая

Пентагон: к 2030 году ядерный арсенал КНР может составить тысячу боеголовок

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкКитайская баллистическая ракета
Китайская баллистическая ракета - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Китайская баллистическая ракета. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Китай к середине 2024 года располагал более чем 600 ядерными боеголовками, а к 2030 году их численность превысит 1 тысячу, говорится в докладе министерства обороны США, подготовленном для американского конгресса.
"Минобороны США оценивает, что Китай к середине 2024 года обладал более чем 600 оперативными ядерными боеголовками. По оценкам, к 2030 году их число, вероятно, превысит 1 тысячу, и этот арсенал продолжит расти как минимум до 2035 года", — говорится в документе.
По данным Пентагона, Китай активно наращивает свои ядерные силы на фоне усиления стратегической конкуренции с США и другими странами. Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу ускоренной модернизации китайского ядерного арсенала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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