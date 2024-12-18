https://ria.ru/20241218/ssha-1989982179.html
В Пентагоне обеспокоились ростом ядерного арсенала Китая
В Пентагоне обеспокоились ростом ядерного арсенала Китая - РИА Новости, 18.12.2024
В Пентагоне обеспокоились ростом ядерного арсенала Китая
Китай к середине 2024 года располагал более чем 600 ядерными боеголовками, а к 2030 году их численность превысит 1 тысячу, говорится в докладе министерства... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:47:00+03:00
2024-12-18T18:47:00+03:00
2024-12-18T18:48:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155931/00/1559310048_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65fbb15e98a24b42e75d48702e8eca38.jpg
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Китай к середине 2024 года располагал более чем 600 ядерными боеголовками, а к 2030 году их численность превысит 1 тысячу, говорится в докладе министерства обороны США, подготовленном для американского конгресса. "Минобороны США оценивает, что Китай к середине 2024 года обладал более чем 600 оперативными ядерными боеголовками. По оценкам, к 2030 году их число, вероятно, превысит 1 тысячу, и этот арсенал продолжит расти как минимум до 2035 года", — говорится в документе. По данным Пентагона, Китай активно наращивает свои ядерные силы на фоне усиления стратегической конкуренции с США и другими странами. Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу ускоренной модернизации китайского ядерного арсенала.
https://ria.ru/20241206/shantazh-1987613724.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155931/00/1559310048_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_62b12db540965e80c44659ff79a55723.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
В Пентагоне обеспокоились ростом ядерного арсенала Китая
Пентагон: к 2030 году ядерный арсенал КНР может составить тысячу боеголовок