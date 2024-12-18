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В Белом доме оценили перспективу приглашения Украины в НАТО

В Белом доме оценили перспективу приглашения Украины в НАТО - РИА Новости, 18.12.2024

В Белом доме оценили перспективу приглашения Украины в НАТО

Возможность приглашения Украины в НАТО остаётся маловероятной до окончания активной фазы нынешнего конфликта, заявил в среду специальный помощник президента США РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:00:00+03:00

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в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

майкл карпентер

нато

атлантический совет

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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Возможность приглашения Украины в НАТО остаётся маловероятной до окончания активной фазы нынешнего конфликта, заявил в среду специальный помощник президента США и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер."Должно произойти прекращение боевых действий. Мне сложно представить ситуацию, в которой общества, парламенты и политики союзных стран будут готовы сделать этот шаг, пока продолжается горячая стадия конфликта", — отметил Карпентер, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете.

https://ria.ru/20241218/ukraine-1989933112.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), майкл карпентер, нато, атлантический совет