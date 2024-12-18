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В Белом доме оценили перспективу приглашения Украины в НАТО - РИА Новости, 18.12.2024
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18:00 18.12.2024 (обновлено: 18:06 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ssha-1989971691.html
В Белом доме оценили перспективу приглашения Украины в НАТО
В Белом доме оценили перспективу приглашения Украины в НАТО - РИА Новости, 18.12.2024
В Белом доме оценили перспективу приглашения Украины в НАТО
Возможность приглашения Украины в НАТО остаётся маловероятной до окончания активной фазы нынешнего конфликта, заявил в среду специальный помощник президента США РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:00:00+03:00
2024-12-18T18:06:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
майкл карпентер
нато
атлантический совет
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Возможность приглашения Украины в НАТО остаётся маловероятной до окончания активной фазы нынешнего конфликта, заявил в среду специальный помощник президента США и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер."Должно произойти прекращение боевых действий. Мне сложно представить ситуацию, в которой общества, парламенты и политики союзных стран будут готовы сделать этот шаг, пока продолжается горячая стадия конфликта", — отметил Карпентер, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете.
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), майкл карпентер, нато, атлантический совет
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Майкл Карпентер, НАТО, Атлантический совет
В Белом доме оценили перспективу приглашения Украины в НАТО

Белый дом: приглашение Украины в НАТО в горячую фазу конфликта маловероятно

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Возможность приглашения Украины в НАТО остаётся маловероятной до окончания активной фазы нынешнего конфликта, заявил в среду специальный помощник президента США и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер.
"Должно произойти прекращение боевых действий. Мне сложно представить ситуацию, в которой общества, парламенты и политики союзных стран будут готовы сделать этот шаг, пока продолжается горячая стадия конфликта", — отметил Карпентер, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете.
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В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Майкл КарпентерНАТОАтлантический совет
 
 
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