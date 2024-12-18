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В Белом доме оценили перспективу приглашения Украины в НАТО
В Белом доме оценили перспективу приглашения Украины в НАТО - РИА Новости, 18.12.2024
В Белом доме оценили перспективу приглашения Украины в НАТО
Возможность приглашения Украины в НАТО остаётся маловероятной до окончания активной фазы нынешнего конфликта, заявил в среду специальный помощник президента США РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:00:00+03:00
2024-12-18T18:00:00+03:00
2024-12-18T18:06:00+03:00
в мире
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майкл карпентер
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Возможность приглашения Украины в НАТО остаётся маловероятной до окончания активной фазы нынешнего конфликта, заявил в среду специальный помощник президента США и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер."Должно произойти прекращение боевых действий. Мне сложно представить ситуацию, в которой общества, парламенты и политики союзных стран будут готовы сделать этот шаг, пока продолжается горячая стадия конфликта", — отметил Карпентер, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете.
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), майкл карпентер, нато, атлантический совет
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В Белом доме оценили перспективу приглашения Украины в НАТО
Белый дом: приглашение Украины в НАТО в горячую фазу конфликта маловероятно