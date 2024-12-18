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Выборы в США прошли без серьезных нарушений, заявили в Белом доме
Выборы в США прошли без серьезных нарушений, заявили в Белом доме - РИА Новости, 18.12.2024
Выборы в США прошли без серьезных нарушений, заявили в Белом доме
Президентские выборы в США прошли в ноябре без серьёзных сбоев и вмешательства со стороны иностранных противников, несмотря на уязвимости электоральной системы... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:22:00+03:00
2024-12-18T17:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Президентские выборы в США прошли в ноябре без серьёзных сбоев и вмешательства со стороны иностранных противников, несмотря на уязвимости электоральной системы и многочисленные угрозы, заявил в среду специальный помощник американского президента и директор по европейским делам в Совете национальной безопасности Майкл Карпентер."Трудно понять, как много механизмов работает за кулисами, чтобы предотвратить превращение рисков в реальные угрозы нашей национальной безопасности. И выборы являются отличным примером этого. Несмотря на все уязвимости и многочисленных противников, которые хотели бы вмешаться в наш избирательный процесс, мы провели выборы в ноябре без серьёзных нарушений, без того, чтобы какой-либо из иностранных противников смог "насыпать песок в механизмы" нашего электорального процесса", — отметил Карпентер, выступая в вашингтонском Атлантическом Совете.
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сша, в мире, майкл карпентер, атлантический совет
США, В мире, Майкл Карпентер, Атлантический совет
Выборы в США прошли без серьезных нарушений, заявили в Белом доме
В Белом доме заявили, что выборы прошли без серьезных нарушений