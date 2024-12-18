https://ria.ru/20241218/ssha-1989954190.html

Действия США могут привести к катастрофе, заявил Рябков

Действия США могут привести к катастрофе, заявил Рябков - РИА Новости, 18.12.2024

Действия США могут привести к катастрофе, заявил Рябков

Действия США в области международной безопасности могут привести к тяжелейшим, если не катастрофическим последствиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:54:00+03:00

2024-12-18T16:54:00+03:00

2024-12-18T17:12:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Действия США в области международной безопасности могут привести к тяжелейшим, если не катастрофическим последствиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ради удержания глобального доминирования Вашингтон готов идти на провоцирование дальнейших стратегических рисков, играть на грани фола и за гранью фола, безрассудно наращивать давление на те страны, которые американцы назначили себе в оппоненты и противники. Так как речь идет прежде всего о государствах, обладающих военным ядерным потенциалом, - Россия, КНР, КНДР, - то затеянные Вашингтоном геополитические игры могут привести к очень тяжелым последствиям, вплоть до катастрофических", - сказал он, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай".По словам дипломата, американцы и их союзники "давно начали попирать принцип равной неделимой безопасности, коренные интересы безопасности других государств"."Именно в этом, как неоднократно излагалось в официальных выступлениях российских представителей, коренные причины того суперострого кризиса, с которым приходится иметь дело сейчас", - указал Рябков.

https://ria.ru/20241204/predlozheniya-1987372193.html

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сша, сергей рябков, россия, вашингтон (штат), в мире