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Действия США могут привести к катастрофе, заявил Рябков - РИА Новости, 18.12.2024
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16:54 18.12.2024 (обновлено: 17:12 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ssha-1989954190.html
Действия США могут привести к катастрофе, заявил Рябков
Действия США могут привести к катастрофе, заявил Рябков - РИА Новости, 18.12.2024
Действия США могут привести к катастрофе, заявил Рябков
Действия США в области международной безопасности могут привести к тяжелейшим, если не катастрофическим последствиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:54:00+03:00
2024-12-18T17:12:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Действия США в области международной безопасности могут привести к тяжелейшим, если не катастрофическим последствиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ради удержания глобального доминирования Вашингтон готов идти на провоцирование дальнейших стратегических рисков, играть на грани фола и за гранью фола, безрассудно наращивать давление на те страны, которые американцы назначили себе в оппоненты и противники. Так как речь идет прежде всего о государствах, обладающих военным ядерным потенциалом, - Россия, КНР, КНДР, - то затеянные Вашингтоном геополитические игры могут привести к очень тяжелым последствиям, вплоть до катастрофических", - сказал он, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай".По словам дипломата, американцы и их союзники "давно начали попирать принцип равной неделимой безопасности, коренные интересы безопасности других государств"."Именно в этом, как неоднократно излагалось в официальных выступлениях российских представителей, коренные причины того суперострого кризиса, с которым приходится иметь дело сейчас", - указал Рябков.
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сша, сергей рябков, россия, вашингтон (штат), в мире
США, Сергей Рябков, Россия, Вашингтон (штат), В мире
Действия США могут привести к катастрофе, заявил Рябков

Рябков заявил, что действия США в области безопасности приведут к катастрофе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Действия США в области международной безопасности могут привести к тяжелейшим, если не катастрофическим последствиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ради удержания глобального доминирования Вашингтон готов идти на провоцирование дальнейших стратегических рисков, играть на грани фола и за гранью фола, безрассудно наращивать давление на те страны, которые американцы назначили себе в оппоненты и противники. Так как речь идет прежде всего о государствах, обладающих военным ядерным потенциалом, - Россия, КНР, КНДР, - то затеянные Вашингтоном геополитические игры могут привести к очень тяжелым последствиям, вплоть до катастрофических", - сказал он, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай".
По словам дипломата, американцы и их союзники "давно начали попирать принцип равной неделимой безопасности, коренные интересы безопасности других государств".
"Именно в этом, как неоднократно излагалось в официальных выступлениях российских представителей, коренные причины того суперострого кризиса, с которым приходится иметь дело сейчас", - указал Рябков.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Рябков заявил о готовности России рассмотреть предложения Трампа по Украине
4 декабря, 16:50
 
СШАСергей РябковРоссияВашингтон (штат)В мире
 
 
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