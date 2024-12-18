https://ria.ru/20241218/ssha-1989925582.html

СМИ: США опасаются, что боевики ИГИЛ* могут сбежать из тюрем

СМИ: США опасаются, что боевики ИГИЛ* могут сбежать из тюрем - РИА Новости, 18.12.2024

СМИ: США опасаются, что боевики ИГИЛ* могут сбежать из тюрем

В США опасаются, что тысячи террористов ИГИЛ* (признана террористической организацией и запрещена в РФ) могут устроить массовый побег из тюрем в Сирии, в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:00:00+03:00

2024-12-18T15:00:00+03:00

2024-12-18T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В США опасаются, что тысячи террористов ИГИЛ* (признана террористической организацией и запрещена в РФ) могут устроить массовый побег из тюрем в Сирии, в которых они содержатся, пишет издание Politico со ссылкой на американских чиновников. По информации газеты, тысячи боевиков группировки и их семьи находятся во временных тюрьмах, за которыми присматривают "поддерживаемые США курдские силы с ограниченным количеством оружия". Как пишет издание, речь идет о выходцах из Ирака, Сирии, а также из Европы, Центральной Азии и Северной Америки, в том числе США. В связи с тем, что ряд стран "не спешат" вернуть заключенных на родину, около 9 тысяч "закаленных в боях" боевиков ИГИЛ* и около 50 тысяч других лиц, среди которых их жены и дети, уже несколько лет находятся в юридическом неопределенном положении. "Обычно я ненавижу это выражение, но это сравнимо с бомбой замедленного действия. Если Турция не остановит эти атаки на (Сирийские демократические силы (SDF) - ред.), мы можем столкнуться с массовым побегом из тюрем", - заявил изданию неназванный американский чиновник, занимающийся контртеррористической деятельностью. Бывший начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в комментарии газете так же выразил свою обеспокоенность. "По сути, это армия террористов в заключении", - сказал он. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241217/ssha-1989607835.html

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в мире, россия, москва, башар асад, джозеф вотел, обострение ситуации в сирии — 2024