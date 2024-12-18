https://ria.ru/20241218/ssha-1989923099.html

WSJ: в США подозревают производителя роутеров из КНР в кибератаках

WSJ: в США подозревают производителя роутеров из КНР в кибератаках - РИА Новости, 18.12.2024

WSJ: в США подозревают производителя роутеров из КНР в кибератаках

Власти США расследуют причастность крупного китайского производителя Wi-Fi роутеров TP-Link к кибератакам и рассматривают возможность запрета устройств с 2025... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:51:00+03:00

2024-12-18T14:51:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Власти США расследуют причастность крупного китайского производителя Wi-Fi роутеров TP-Link к кибератакам и рассматривают возможность запрета устройств с 2025 года, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что сейчас TP-Link занимает 65% всего американского рынка маршрутизаторов для домов и малого бизнеса, а его роутеры - самые продаваемые на местных маркетплейсах. "Власти США расследуют, представляет ли китайская компания, чьи популярные домашние маршрутизаторы для интернета были связаны с кибератаками, угрозу национальной безопасности, и рассматривают возможность запрета этих устройств", - пишет издание. По итогам проверки власти рассматривают возможность запрета устройств компании с 2025 года. Источники добавили, что офис министерства торговли США вызвал представителей TP-Link в суд. На просьбу прокомментировать возможные действия против TP-Link представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил изданию, что США используют видимость национальной безопасности для "подавления китайских компаний". Он добавил, что Пекин будет "решительно защищать" законные права и интересы китайских компаний.

https://ria.ru/20241117/obvineniya-1984211718.html

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