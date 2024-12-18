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WSJ: в США подозревают производителя роутеров из КНР в кибератаках - РИА Новости, 18.12.2024
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14:51 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/ssha-1989923099.html
WSJ: в США подозревают производителя роутеров из КНР в кибератаках
WSJ: в США подозревают производителя роутеров из КНР в кибератаках - РИА Новости, 18.12.2024
WSJ: в США подозревают производителя роутеров из КНР в кибератаках
Власти США расследуют причастность крупного китайского производителя Wi-Fi роутеров TP-Link к кибератакам и рассматривают возможность запрета устройств с 2025... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:51:00+03:00
2024-12-18T14:51:00+03:00
в мире
технологии
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вашингтон (штат)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Власти США расследуют причастность крупного китайского производителя Wi-Fi роутеров TP-Link к кибератакам и рассматривают возможность запрета устройств с 2025 года, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что сейчас TP-Link занимает 65% всего американского рынка маршрутизаторов для домов и малого бизнеса, а его роутеры - самые продаваемые на местных маркетплейсах. "Власти США расследуют, представляет ли китайская компания, чьи популярные домашние маршрутизаторы для интернета были связаны с кибератаками, угрозу национальной безопасности, и рассматривают возможность запрета этих устройств", - пишет издание. По итогам проверки власти рассматривают возможность запрета устройств компании с 2025 года. Источники добавили, что офис министерства торговли США вызвал представителей TP-Link в суд. На просьбу прокомментировать возможные действия против TP-Link представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил изданию, что США используют видимость национальной безопасности для "подавления китайских компаний". Он добавил, что Пекин будет "решительно защищать" законные права и интересы китайских компаний.
https://ria.ru/20241117/obvineniya-1984211718.html
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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), пекин
В мире, Технологии, США, Вашингтон (штат), Пекин
WSJ: в США подозревают производителя роутеров из КНР в кибератаках

WSJ: в США подозревают производителя роутеров из КНР TP-Link в кибератаках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Власти США расследуют причастность крупного китайского производителя Wi-Fi роутеров TP-Link к кибератакам и рассматривают возможность запрета устройств с 2025 года, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отмечается, что сейчас TP-Link занимает 65% всего американского рынка маршрутизаторов для домов и малого бизнеса, а его роутеры - самые продаваемые на местных маркетплейсах.
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"Власти США расследуют, представляет ли китайская компания, чьи популярные домашние маршрутизаторы для интернета были связаны с кибератаками, угрозу национальной безопасности, и рассматривают возможность запрета этих устройств", - пишет издание.
По итогам проверки власти рассматривают возможность запрета устройств компании с 2025 года. Источники добавили, что офис министерства торговли США вызвал представителей TP-Link в суд.
На просьбу прокомментировать возможные действия против TP-Link представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил изданию, что США используют видимость национальной безопасности для "подавления китайских компаний". Он добавил, что Пекин будет "решительно защищать" законные права и интересы китайских компаний.
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В миреТехнологииСШАВашингтон (штат)Пекин
 
 
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