https://ria.ru/20241218/ssha-1989822917.html
В США подстреленный медведь упал с дерева на охотника, мужчина умер
В США подстреленный медведь упал с дерева на охотника, мужчина умер - РИА Новости, 18.12.2024
В США подстреленный медведь упал с дерева на охотника, мужчина умер
В США подстреленный медведь упал с дерева на одного из охотников, мужчина умер из-за полученных травм через несколько дней, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T06:21:00+03:00
2024-12-18T06:21:00+03:00
2024-12-18T11:59:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В США подстреленный медведь упал с дерева на одного из охотников, мужчина умер из-за полученных травм через несколько дней, передает агентство Ассошиэйтед Пресс."Мужчина из Вирджинии умер после того, как медведь, которого подстрелил на дереве один из партнеров мужчины по охоте, упал на него", — говорится в публикации со ссылкой на представителей службы охраны дикой природы штата.По данным агентства, 9 декабря охотники преследовали медведя, который забрался на дерево.Как отмечается, мужчину доставили в больницу, но он умер от полученных травм 13 декабря.
https://ria.ru/20241214/medved-1989177117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
В США подстреленный медведь упал с дерева на охотника, мужчина умер
В США раненый медведь упал с дерева на охотника, мужчина умер через четыре дня