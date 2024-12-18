https://ria.ru/20241218/ssha-1989822917.html

В США подстреленный медведь упал с дерева на охотника, мужчина умер

В США подстреленный медведь упал с дерева на охотника, мужчина умер - РИА Новости, 18.12.2024

В США подстреленный медведь упал с дерева на охотника, мужчина умер

В США подстреленный медведь упал с дерева на одного из охотников, мужчина умер из-за полученных травм через несколько дней, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T06:21:00+03:00

2024-12-18T06:21:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В США подстреленный медведь упал с дерева на одного из охотников, мужчина умер из-за полученных травм через несколько дней, передает агентство Ассошиэйтед Пресс."Мужчина из Вирджинии умер после того, как медведь, которого подстрелил на дереве один из партнеров мужчины по охоте, упал на него", — говорится в публикации со ссылкой на представителей службы охраны дикой природы штата.По данным агентства, 9 декабря охотники преследовали медведя, который забрался на дерево.Как отмечается, мужчину доставили в больницу, но он умер от полученных травм 13 декабря.

https://ria.ru/20241214/medved-1989177117.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша