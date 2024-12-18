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В США подстреленный медведь упал с дерева на охотника, мужчина умер - РИА Новости, 18.12.2024
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06:21 18.12.2024 (обновлено: 11:59 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ssha-1989822917.html
В США подстреленный медведь упал с дерева на охотника, мужчина умер
В США подстреленный медведь упал с дерева на охотника, мужчина умер - РИА Новости, 18.12.2024
В США подстреленный медведь упал с дерева на охотника, мужчина умер
В США подстреленный медведь упал с дерева на одного из охотников, мужчина умер из-за полученных травм через несколько дней, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T06:21:00+03:00
2024-12-18T11:59:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В США подстреленный медведь упал с дерева на одного из охотников, мужчина умер из-за полученных травм через несколько дней, передает агентство Ассошиэйтед Пресс."Мужчина из Вирджинии умер после того, как медведь, которого подстрелил на дереве один из партнеров мужчины по охоте, упал на него", — говорится в публикации со ссылкой на представителей службы охраны дикой природы штата.По данным агентства, 9 декабря охотники преследовали медведя, который забрался на дерево.Как отмечается, мужчину доставили в больницу, но он умер от полученных травм 13 декабря.
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в мире, сша
В мире, США
В США подстреленный медведь упал с дерева на охотника, мужчина умер

В США раненый медведь упал с дерева на охотника, мужчина умер через четыре дня

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В США подстреленный медведь упал с дерева на одного из охотников, мужчина умер из-за полученных травм через несколько дней, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Мужчина из Вирджинии умер после того, как медведь, которого подстрелил на дереве один из партнеров мужчины по охоте, упал на него", — говорится в публикации со ссылкой на представителей службы охраны дикой природы штата.
По данным агентства, 9 декабря охотники преследовали медведя, который забрался на дерево.
Как отмечается, мужчину доставили в больницу, но он умер от полученных травм 13 декабря.
Медведь в Приморье - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Медведь в Приморье убил охотника, у которого заклинило ружье
14 декабря, 06:11
 
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