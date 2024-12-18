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Коллегия выборщиков утвердила победу Трампа - РИА Новости, 18.12.2024
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05:19 18.12.2024 (обновлено: 07:19 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ssha-1989818997.html
Коллегия выборщиков утвердила победу Трампа
Коллегия выборщиков утвердила победу Трампа - РИА Новости, 18.12.2024
Коллегия выборщиков утвердила победу Трампа
Республиканец Дональд Трамп побеждает на выборах президента США с 312 голосами выборщиков, следует из результатов голосования в штатах. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:19:00+03:00
2024-12-18T07:19:00+03:00
в мире
гавайи
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп побеждает на выборах президента США с 312 голосами выборщиков, следует из результатов голосования в штатах.Процедура состоялась во вторник.Последними результаты выборов в штате утверждали на Гавайях, четыре голоса от которого получила демократ Камала Харрис.Всего же у нее 226 голосов выборщиков, у Трампа — 312. Все они проголосовали в соответствии с волей электората в своих штатах.Далее результаты голосования направятся в конгресс, который 6 января 2025 года посчитает их и утвердит, итог подведет Харрис как глава сената. Инаугурация нового главы государства пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241218/tramp-1989808948.html
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в мире, гавайи, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, камала харрис, сша
В мире, Гавайи, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, США
Коллегия выборщиков утвердила победу Трампа

Выборщики в американских штатах утвердили итоговый результат и победу Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп побеждает на выборах президента США с 312 голосами выборщиков, следует из результатов голосования в штатах.
Процедура состоялась во вторник.
Последними результаты выборов в штате утверждали на Гавайях, четыре голоса от которого получила демократ Камала Харрис.
Всего же у нее 226 голосов выборщиков, у Трампа — 312. Все они проголосовали в соответствии с волей электората в своих штатах.
Далее результаты голосования направятся в конгресс, который 6 января 2025 года посчитает их и утвердит, итог подведет Харрис как глава сената. Инаугурация нового главы государства пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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В миреГавайиДональд ТрампВыборы президента США — 2024Камала ХаррисСША
 
 
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