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Коллегия выборщиков утвердила победу Трампа

Коллегия выборщиков утвердила победу Трампа - РИА Новости, 18.12.2024

Коллегия выборщиков утвердила победу Трампа

Республиканец Дональд Трамп побеждает на выборах президента США с 312 голосами выборщиков, следует из результатов голосования в штатах. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T05:19:00+03:00

2024-12-18T05:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп побеждает на выборах президента США с 312 голосами выборщиков, следует из результатов голосования в штатах.Процедура состоялась во вторник.Последними результаты выборов в штате утверждали на Гавайях, четыре голоса от которого получила демократ Камала Харрис.Всего же у нее 226 голосов выборщиков, у Трампа — 312. Все они проголосовали в соответствии с волей электората в своих штатах.Далее результаты голосования направятся в конгресс, который 6 января 2025 года посчитает их и утвердит, итог подведет Харрис как глава сената. Инаугурация нового главы государства пройдет 20 января.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гавайи, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, камала харрис, сша