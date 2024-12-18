https://ria.ru/20241218/ssha-1989807275.html
США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии, пишут СМИ
США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2024
США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии, пишут СМИ
США могут разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в Великобритании в ближайшие несколько лет, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T00:50:00+03:00
2024-12-18T00:50:00+03:00
2024-12-18T00:50:00+03:00
сша
великобритания
европа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586389128_0:421:2890:2047_1920x0_80_0_0_5f190bc8649e1306b4c092040e42b20e.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. США могут разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в Великобритании в ближайшие несколько лет, сообщает газета Telegraph. "Вашингтон... строит новое хранилище тактического ядерного оружия военной базе Лейкенхит... Предполагается, что некоторые из тактических боеголовок, размещенных в настоящее время в США, будут передислоцированы на этот объект, когда он будет завершен в ближайшие несколько лет", - говорится в публикации. Как отмечает газета, в настоящее время в Европе размещено около 100 американских атомных бомб B61. Газета пишет, что Великобритания и Франция обсуждают возможность двустороннего сотрудничества для разработки тактического ядерного оружия. В январе Telegraph сообщал, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что "угроза со стороны России возрастает".
https://ria.ru/20241216/ssha-1989470140.html
https://ria.ru/20241207/ukraina-1987866118.html
сша
великобритания
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586389128_0:404:2190:2047_1920x0_80_0_0_2ba828770aee73c1e49486c6d426fb01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, великобритания, европа, в мире
США, Великобритания, Европа, В мире
США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии, пишут СМИ
Telegraph: США могут в ближайшие годы разместить ядерное оружие в Великобритании