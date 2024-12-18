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США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2024
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00:50 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/ssha-1989807275.html
США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии, пишут СМИ
США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2024
США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии, пишут СМИ
США могут разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в Великобритании в ближайшие несколько лет, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T00:50:00+03:00
2024-12-18T00:50:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. США могут разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в Великобритании в ближайшие несколько лет, сообщает газета Telegraph. "Вашингтон... строит новое хранилище тактического ядерного оружия военной базе Лейкенхит... Предполагается, что некоторые из тактических боеголовок, размещенных в настоящее время в США, будут передислоцированы на этот объект, когда он будет завершен в ближайшие несколько лет", - говорится в публикации. Как отмечает газета, в настоящее время в Европе размещено около 100 американских атомных бомб B61. Газета пишет, что Великобритания и Франция обсуждают возможность двустороннего сотрудничества для разработки тактического ядерного оружия. В январе Telegraph сообщал, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что "угроза со стороны России возрастает".
https://ria.ru/20241216/ssha-1989470140.html
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США, Великобритания, Европа, В мире
США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии, пишут СМИ

Telegraph: США могут в ближайшие годы разместить ядерное оружие в Великобритании

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗолотой юбилейный мост в Лондоне
Золотой юбилейный мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. США могут разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в Великобритании в ближайшие несколько лет, сообщает газета Telegraph.
"Вашингтон... строит новое хранилище тактического ядерного оружия военной базе Лейкенхит... Предполагается, что некоторые из тактических боеголовок, размещенных в настоящее время в США, будут передислоцированы на этот объект, когда он будет завершен в ближайшие несколько лет", - говорится в публикации.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
США модернизируют компоненты ядерной триады, заявил Белоусов
16 декабря, 15:08
Как отмечает газета, в настоящее время в Европе размещено около 100 американских атомных бомб B61. Газета пишет, что Великобритания и Франция обсуждают возможность двустороннего сотрудничества для разработки тактического ядерного оружия.
В январе Telegraph сообщал, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что "угроза со стороны России возрастает".
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