https://ria.ru/20241218/ssha-1989807275.html

США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии, пишут СМИ

США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2024

США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии, пишут СМИ

США могут разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в Великобритании в ближайшие несколько лет, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T00:50:00+03:00

2024-12-18T00:50:00+03:00

2024-12-18T00:50:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. США могут разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в Великобритании в ближайшие несколько лет, сообщает газета Telegraph. "Вашингтон... строит новое хранилище тактического ядерного оружия военной базе Лейкенхит... Предполагается, что некоторые из тактических боеголовок, размещенных в настоящее время в США, будут передислоцированы на этот объект, когда он будет завершен в ближайшие несколько лет", - говорится в публикации. Как отмечает газета, в настоящее время в Европе размещено около 100 американских атомных бомб B61. Газета пишет, что Великобритания и Франция обсуждают возможность двустороннего сотрудничества для разработки тактического ядерного оружия. В январе Telegraph сообщал, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что "угроза со стороны России возрастает".

https://ria.ru/20241216/ssha-1989470140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, великобритания, европа, в мире