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Трамп получил необходимые для победы на выборах в США голоса выборщиков
Трамп получил необходимые для победы на выборах в США голоса выборщиков - РИА Новости, 18.12.2024
Трамп получил необходимые для победы на выборах в США голоса выборщиков
Республиканец Дональд Трамп получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков, свидетельствуют результаты подсчета в штатах. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T00:24:00+03:00
2024-12-18T00:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков, свидетельствуют результаты подсчета в штатах.Во вторник члены коллегии голосуют за кандидатов — Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис — в соответствии с волей избирателей.В частности, республиканец получил 40 голосов выборщиков Техаса, 30 — Флориды, 19 — Пенсильвании, сообщают местные власти. Эти и другие штаты уже обеспечили ему более 270 голосов, необходимых для победы.Выборы в США прошли 5 ноября. Выигравший на них Трамп вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Шестого января 2025 года официальные результаты утвердит конгресс, а 20 января состоится инаугурация нового главы государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трамп получил необходимые для победы на выборах в США голоса выборщиков
Американские выборщики обеспечили Трампу необходимое для победы число голосов