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Трамп получил необходимые для победы на выборах в США голоса выборщиков

Трамп получил необходимые для победы на выборах в США голоса выборщиков - РИА Новости, 18.12.2024

Трамп получил необходимые для победы на выборах в США голоса выборщиков

Республиканец Дональд Трамп получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков, свидетельствуют результаты подсчета в штатах. РИА Новости, 18.12.2024

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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков, свидетельствуют результаты подсчета в штатах.Во вторник члены коллегии голосуют за кандидатов — Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис — в соответствии с волей избирателей.В частности, республиканец получил 40 голосов выборщиков Техаса, 30 — Флориды, 19 — Пенсильвании, сообщают местные власти. Эти и другие штаты уже обеспечили ему более 270 голосов, необходимых для победы.Выборы в США прошли 5 ноября. Выигравший на них Трамп вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Шестого января 2025 года официальные результаты утвердит конгресс, а 20 января состоится инаугурация нового главы государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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