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Трамп получил необходимые для победы на выборах в США голоса выборщиков - РИА Новости, 18.12.2024
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00:24 18.12.2024 (обновлено: 01:42 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ssha-1989806477.html
Трамп получил необходимые для победы на выборах в США голоса выборщиков
Трамп получил необходимые для победы на выборах в США голоса выборщиков - РИА Новости, 18.12.2024
Трамп получил необходимые для победы на выборах в США голоса выборщиков
Республиканец Дональд Трамп получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков, свидетельствуют результаты подсчета в штатах. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T00:24:00+03:00
2024-12-18T01:42:00+03:00
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков, свидетельствуют результаты подсчета в штатах.Во вторник члены коллегии голосуют за кандидатов — Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис — в соответствии с волей избирателей.В частности, республиканец получил 40 голосов выборщиков Техаса, 30 — Флориды, 19 — Пенсильвании, сообщают местные власти. Эти и другие штаты уже обеспечили ему более 270 голосов, необходимых для победы.Выборы в США прошли 5 ноября. Выигравший на них Трамп вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Шестого января 2025 года официальные результаты утвердит конгресс, а 20 января состоится инаугурация нового главы государства.
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сша, в мире, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, техас, флорида
США, В мире, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Техас, Флорида
Трамп получил необходимые для победы на выборах в США голоса выборщиков

Американские выборщики обеспечили Трампу необходимое для победы число голосов

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков, свидетельствуют результаты подсчета в штатах.
Во вторник члены коллегии голосуют за кандидатов — Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис — в соответствии с волей избирателей.
В частности, республиканец получил 40 голосов выборщиков Техаса, 30 — Флориды, 19 — Пенсильвании, сообщают местные власти. Эти и другие штаты уже обеспечили ему более 270 голосов, необходимых для победы.
Выборы в США прошли 5 ноября. Выигравший на них Трамп вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Шестого января 2025 года официальные результаты утвердит конгресс, а 20 января состоится инаугурация нового главы государства.
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СШАВ миреВыборы президента США — 2024Дональд ТрампТехасФлорида
 
 
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