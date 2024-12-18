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Белый дом выступил с ложным заявлением о закрытии Sputnik в Эстонии - РИА Новости, 18.12.2024
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23:27 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/sputnik-1990015346.html
Белый дом выступил с ложным заявлением о закрытии Sputnik в Эстонии
Белый дом выступил с ложным заявлением о закрытии Sputnik в Эстонии - РИА Новости, 18.12.2024
Белый дом выступил с ложным заявлением о закрытии Sputnik в Эстонии
Директор по европейским делам совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер выступил с ложным заявлением о том, что якобы не санкции привели к... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T23:27:00+03:00
2024-12-18T23:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Директор по европейским делам совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер выступил с ложным заявлением о том, что якобы не санкции привели к закрытию эстонского отделения Sputnik, а "отсутствие аудитории", при этом он умолчал об уголовном преследовании сотрудничавших с порталом журналистов, включая лишение свободы, и насильственном закрытии Sputnik Эстония, а также о лидирующих позициях издания на местном медиарынке. "Россия закрыла много версий Sputnik и RT на местных языках, я не знаю, сделали ли они это в Эстонии, в Финляндии точно. Почему? Население просто не слушало. У них не было аудитории, чтобы предприятие считалось устойчивым", - сказал Карпентер на мероприятии Атлантического совета (деятельность этой организации признана нежелательной на территории РФ). По его словам, руководство балтийских стран "содействует гражданскому обществу" и готовит граждан к "пониманию". При этом Sputnik Эстония, который, по данным Live Internet, входил в пятерку ведущих онлайн-СМИ республики, имел широкую аудиторию и цитируемость, закрылся 31 декабря 2019 года после того, как все сотрудники агентства получили письменные требования от эстонских спецслужб разорвать отношения с медиагруппой МИА "Россия сегодня", чьим проектом являлся Sputnik Эстония, под угрозой уголовного преследования. Руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева позднее была арестована, заключена под стражу, затем она провела несколько месяцев под домашним арестом. Позже сообщалось также о задержании эстонскими спецслужбами Аллана Хантсома, сотрудничавшего с порталом Sputnik Эстония. Журналистку Светлану Бурцеву, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, входящего в медиагруппу "Россия сегодня", обвинили в нарушении санкций ЕС и госизмене. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Помимо Эстонии санкции в отношении журналистов Sputnik применялись и в других странах Прибалтики. В настоящее время репрессии против журналистов, сотрудничающих со Sputnik идут и в Латвии - возбуждены дела в отношении 14 местных журналистов по обвинению в нарушении режима санкций. Некоторые из них приговорены к крупным штрафам, а шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов приговорен к двум годам заключения. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
https://ria.ru/20241218/peskov-1990008631.html
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в мире, эстония, россия, финляндия, майкл карпентер, елена черышева, сергей лавров, евросоюз, sputnik эстония
В мире, Эстония, Россия, Финляндия, Майкл Карпентер, Елена Черышева, Сергей Лавров, Евросоюз, Sputnik Эстония
Белый дом выступил с ложным заявлением о закрытии Sputnik в Эстонии

Карпентер заявил, что Sputnik в Эстонии закрыли якобы не из-за санкций

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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Директор по европейским делам совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер выступил с ложным заявлением о том, что якобы не санкции привели к закрытию эстонского отделения Sputnik, а "отсутствие аудитории", при этом он умолчал об уголовном преследовании сотрудничавших с порталом журналистов, включая лишение свободы, и насильственном закрытии Sputnik Эстония, а также о лидирующих позициях издания на местном медиарынке.
"Россия закрыла много версий Sputnik и RT на местных языках, я не знаю, сделали ли они это в Эстонии, в Финляндии точно. Почему? Население просто не слушало. У них не было аудитории, чтобы предприятие считалось устойчивым", - сказал Карпентер на мероприятии Атлантического совета (деятельность этой организации признана нежелательной на территории РФ).
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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По его словам, руководство балтийских стран "содействует гражданскому обществу" и готовит граждан к "пониманию".
При этом Sputnik Эстония, который, по данным Live Internet, входил в пятерку ведущих онлайн-СМИ республики, имел широкую аудиторию и цитируемость, закрылся 31 декабря 2019 года после того, как все сотрудники агентства получили письменные требования от эстонских спецслужб разорвать отношения с медиагруппой МИА "Россия сегодня", чьим проектом являлся Sputnik Эстония, под угрозой уголовного преследования. Руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева позднее была арестована, заключена под стражу, затем она провела несколько месяцев под домашним арестом. Позже сообщалось также о задержании эстонскими спецслужбами Аллана Хантсома, сотрудничавшего с порталом Sputnik Эстония. Журналистку Светлану Бурцеву, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, входящего в медиагруппу "Россия сегодня", обвинили в нарушении санкций ЕС и госизмене.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
Помимо Эстонии санкции в отношении журналистов Sputnik применялись и в других странах Прибалтики. В настоящее время репрессии против журналистов, сотрудничающих со Sputnik идут и в Латвии - возбуждены дела в отношении 14 местных журналистов по обвинению в нарушении режима санкций. Некоторые из них приговорены к крупным штрафам, а шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов приговорен к двум годам заключения.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
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В миреЭстонияРоссияФинляндияМайкл КарпентерЕлена ЧерышеваСергей ЛавровЕвросоюзSputnik Эстония
 
 
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