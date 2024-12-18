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Инженеры бригады Невского внедряют новые технологии в зоне СВО - РИА Новости, 18.12.2024
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Инженеры бригады Невского внедряют новые технологии в зоне СВО
Инженеры бригады Невского внедряют новые технологии в зоне СВО - РИА Новости, 18.12.2024
Инженеры бригады Невского внедряют новые технологии в зоне СВО
Инженеры лаборатории беспилотных летательных систем и систем радиоэлектронной борьбы разведывательно-штурмовой бригады имени А. Невского добровольческого... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T04:15:00+03:00
2024-12-18T04:15:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Инженеры лаборатории беспилотных летательных систем и систем радиоэлектронной борьбы разведывательно-штурмовой бригады имени А. Невского добровольческого корпуса ВС РФ внедряют новые технологии в зоне проведения специальной военной операции, рассказал РИА Новости командир взвода инженерно-технического обеспечения с позывным "Версус". "Мы не стоим на месте, мы следим всегда за новыми разработками нашего противника, конкурентов. Западные разработки, свои разработки тоже внедряем, поскольку у нас умов русских хватает … есть разработки различные по улучшению технических характеристик, по дальности полета, по рою дронов, машинному зрению, оптоволокну. Это не секретная информация, основная задача - развиваться, не останавливаться на достигнутом, повышать и качественные, и количественные соотношения средств огневого поражения в виде дронов на линии боевого соприкосновения", - рассказал "Версус". Он отметил, что в ходе усовершенствования систем БПЛА и РЭБ учитывается опыт и пожелания бойцов бригады с учетом выполнения поставленных боевых задач. "Большинство людей в подразделении все равно этот боевой опыт имеют, и он очень важен для того, чтобы понимать, как объект, которым они занимаются, который разрабатывают, применяется именно на линии боевого соприкосновения: как он летит, как реагирует на средства подавления, либо, наоборот, как он должен себя проявить после его разработок, как он должен лететь и какую функцию качественно должен выполнить. Это важно", - пояснил "Версус".
https://ria.ru/20241211/dron-pvo-1988535990.html
https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987436257.html
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безопасность, технологии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы РФ
Инженеры бригады Невского внедряют новые технологии в зоне СВО

Инженеры бригады Невского внедряют технологии в сфере оптоволокна и роя дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Инженеры лаборатории беспилотных летательных систем и систем радиоэлектронной борьбы разведывательно-штурмовой бригады имени А. Невского добровольческого корпуса ВС РФ внедряют новые технологии в зоне проведения специальной военной операции, рассказал РИА Новости командир взвода инженерно-технического обеспечения с позывным "Версус".
"Мы не стоим на месте, мы следим всегда за новыми разработками нашего противника, конкурентов. Западные разработки, свои разработки тоже внедряем, поскольку у нас умов русских хватает … есть разработки различные по улучшению технических характеристик, по дальности полета, по рою дронов, машинному зрению, оптоволокну. Это не секретная информация, основная задача - развиваться, не останавливаться на достигнутом, повышать и качественные, и количественные соотношения средств огневого поражения в виде дронов на линии боевого соприкосновения", - рассказал "Версус".
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Он отметил, что в ходе усовершенствования систем БПЛА и РЭБ учитывается опыт и пожелания бойцов бригады с учетом выполнения поставленных боевых задач.
"Большинство людей в подразделении все равно этот боевой опыт имеют, и он очень важен для того, чтобы понимать, как объект, которым они занимаются, который разрабатывают, применяется именно на линии боевого соприкосновения: как он летит, как реагирует на средства подавления, либо, наоборот, как он должен себя проявить после его разработок, как он должен лететь и какую функцию качественно должен выполнить. Это важно", - пояснил "Версус".
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