https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989808462.html

Подполье сообщило об ударах возле нескольких населенных пунктов на Украине

Подполье сообщило об ударах возле нескольких населенных пунктов на Украине - РИА Новости, 18.12.2024

Подполье сообщило об ударах возле нескольких населенных пунктов на Украине

В районах нескольких населенных пунктов на Украине нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T01:12:00+03:00

2024-12-18T01:12:00+03:00

2024-12-18T03:00:00+03:00

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ДОНЕЦК, 18 дек — РИА Новости. В районах нескольких населенных пунктов на Украине нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Пригороды Киева, Обухова и Вышгорода — прилетало. Пока считаем, что в Вышгороде накрыли иностранных наемников, около трех десятков. Но сведения проверяем", — заявил собеседник агентства.Помимо этого, уточнил он, целями атак стали:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241217/ukraina-1989787365.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, сергей лебедев, киевская область