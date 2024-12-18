Подполье сообщило об ударах возле нескольких населенных пунктов на Украине
По местам дислокации наемников вблизи Киева, Обухова и Вышгорода нанесли удар
Реактивная система залпового огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек — РИА Новости. В районах нескольких населенных пунктов на Украине нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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"Пригороды Киева, Обухова и Вышгорода — прилетало. Пока считаем, что в Вышгороде накрыли иностранных наемников, около трех десятков. Но сведения проверяем", — заявил собеседник агентства.
Помимо этого, уточнил он, целями атак стали:
- Место расположения военной техники в пригороде Харькова;
- Пригород Павлограда в Днепропетровской области;
- Пригород Сум, где, предположительно, дислоцировались ВСУ;
- Склады в Светловодске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18