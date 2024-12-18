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Подполье сообщило об ударах возле нескольких населенных пунктов на Украине - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:12 18.12.2024 (обновлено: 03:00 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989808462.html
Подполье сообщило об ударах возле нескольких населенных пунктов на Украине
Подполье сообщило об ударах возле нескольких населенных пунктов на Украине - РИА Новости, 18.12.2024
Подполье сообщило об ударах возле нескольких населенных пунктов на Украине
В районах нескольких населенных пунктов на Украине нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T01:12:00+03:00
2024-12-18T03:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сергей лебедев
киевская область
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ДОНЕЦК, 18 дек — РИА Новости. В районах нескольких населенных пунктов на Украине нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Пригороды Киева, Обухова и Вышгорода — прилетало. Пока считаем, что в Вышгороде накрыли иностранных наемников, около трех десятков. Но сведения проверяем", — заявил собеседник агентства.Помимо этого, уточнил он, целями атак стали:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989787365.html
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в мире, киев, сергей лебедев, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Сергей Лебедев, Киевская область
Подполье сообщило об ударах возле нескольких населенных пунктов на Украине

По местам дислокации наемников вблизи Киева, Обухова и Вышгорода нанесли удар

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня
Реактивная система залпового огня - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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ДОНЕЦК, 18 дек — РИА Новости. В районах нескольких населенных пунктов на Украине нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Пригороды Киева, Обухова и Вышгорода — прилетало. Пока считаем, что в Вышгороде накрыли иностранных наемников, около трех десятков. Но сведения проверяем", — заявил собеседник агентства.
Помимо этого, уточнил он, целями атак стали:
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСергей ЛебедевКиевская область
 
 
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