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Подполье сообщило о взрыве в пригороде Павлограда
Подполье сообщило о взрыве в пригороде Павлограда - РИА Новости, 18.12.2024
Подполье сообщило о взрыве в пригороде Павлограда
"Прилет" зафиксирован в пригороде Павлограда Днепропетровской области, была большая детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T01:08:00+03:00
2024-12-18T01:08:00+03:00
2024-12-18T01:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. "Прилет" зафиксирован в пригороде Павлограда Днепропетровской области, была большая детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Павлоград, "прилет" в пригород. Северо-восточная сторона, была большая детонация... Второй прилет примерно в том же направлении, детонации не было. В итоге поехали "скорые", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павлоград, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Днепропетровская область, В мире
Подполье сообщило о взрыве в пригороде Павлограда
Удар нанесен по пригороду Павлограда, была большая детонация