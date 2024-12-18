https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989808343.html

Подполье сообщило о взрыве в пригороде Павлограда

Подполье сообщило о взрыве в пригороде Павлограда - РИА Новости, 18.12.2024

Подполье сообщило о взрыве в пригороде Павлограда

"Прилет" зафиксирован в пригороде Павлограда Днепропетровской области, была большая детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T01:08:00+03:00

2024-12-18T01:08:00+03:00

2024-12-18T01:17:00+03:00

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. "Прилет" зафиксирован в пригороде Павлограда Днепропетровской области, была большая детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Павлоград, "прилет" в пригород. Северо-восточная сторона, была большая детонация... Второй прилет примерно в том же направлении, детонации не было. В итоге поехали "скорые", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

павлоград

днепропетровская область

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

павлоград, днепропетровская область, в мире