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Подполье сообщило о взрыве в пригороде Павлограда - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:08 18.12.2024 (обновлено: 01:17 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989808343.html
Подполье сообщило о взрыве в пригороде Павлограда
Подполье сообщило о взрыве в пригороде Павлограда - РИА Новости, 18.12.2024
Подполье сообщило о взрыве в пригороде Павлограда
"Прилет" зафиксирован в пригороде Павлограда Днепропетровской области, была большая детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T01:08:00+03:00
2024-12-18T01:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
павлоград
днепропетровская область
в мире
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. "Прилет" зафиксирован в пригороде Павлограда Днепропетровской области, была большая детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Павлоград, "прилет" в пригород. Северо-восточная сторона, была большая детонация... Второй прилет примерно в том же направлении, детонации не было. В итоге поехали "скорые", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
павлоград
днепропетровская область
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павлоград, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Днепропетровская область, В мире
Подполье сообщило о взрыве в пригороде Павлограда

Удар нанесен по пригороду Павлограда, была большая детонация

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. "Прилет" зафиксирован в пригороде Павлограда Днепропетровской области, была большая детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Павлоград, "прилет" в пригород. Северо-восточная сторона, была большая детонация... Второй прилет примерно в том же направлении, детонации не было. В итоге поехали "скорые", - заявил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПавлоградДнепропетровская областьВ мире
 
 
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