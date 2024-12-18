https://ria.ru/20241218/sochi-1989920772.html

В Сочи выпало беспрецедентное количество осадков

В Сочи выпало беспрецедентное количество осадков - РИА Новости, 18.12.2024

В Сочи выпало беспрецедентное количество осадков

Беспрецедентное количество осадков выпало в Сочи минувшей ночью, сошло 13 оползней, повреждено восемь участков дорог, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:44:00+03:00

2024-12-18T14:44:00+03:00

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жкх

сочи

семеновка (краматорск)

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КРАСНОДАР, 18 дек – РИА Новости. Беспрецедентное количество осадков выпало в Сочи минувшей ночью, сошло 13 оползней, повреждено восемь участков дорог, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин. "Минувшей ночью в Сочи выпало беспрецедентное количество осадков. Основной удар стихии приняли Хостинский и Адлерский районы. В целом по городу зафиксировано порядка 13 оползневых процессов, повреждено восемь участков дорог", - написал Прошунин в своем Telegram-канале. По его словам, самая сложная ситуация сейчас в Бестужевке, а также в Семёновке. Транспортное сообщение с этим населенным пунктом в данный момент прервано. Кроме того, зафиксированы множественные нарушения на объектах газовой и энергетической инфраструктуры. "На заседании КЧС скоординировали действия со всеми службами, чтобы как можно быстрее восстановить нарушения и вернуть в дома жителей свет, газ, тепло. Принимаем все меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить транспортное сообщение – пока по временной схеме ", - добавил Прошунин. Он отметил, что аварийно-восстановительные работы начнутся, как только грунт стабилизируется. На самых сложных участках вводится режим ЧС.

https://ria.ru/20240827/khosta-1968658545.html

сочи

семеновка (краматорск)

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жкх, сочи, семеновка (краматорск)