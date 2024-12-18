В Сочи река Херота вышла из берегов

КРАСНОДАР, 18 дек — РИА Новости. Сочинская река Херота из-за ливней вышла из берегов и затопила низины, сообщили в ГУ МЧС по Кубани. "Уровень воды в реке Хероте сохраняется высоким, река вышла из берегов и затопила близлежащие низменные территории, придомовые территории — предварительно, по адресам: ул. Петрозаводская, д. 6; 16, ул. Дачная, д. 12", — говорится в сообщении. Отмечается, что в дома вода не заходила.По данным спасателей, уровень воды в реке поднялся до отметки "опасное явление".
КРАСНОДАР, 18 дек — РИА Новости. Сочинская река Херота из-за ливней вышла из берегов и затопила низины, сообщили в ГУ МЧС по Кубани.
"Уровень воды в реке Хероте сохраняется высоким, река вышла из берегов и затопила близлежащие низменные территории, придомовые территории — предварительно, по адресам: ул. Петрозаводская, д. 6; 16, ул. Дачная, д. 12", — говорится в сообщении.
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