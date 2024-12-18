https://ria.ru/20241218/sochi-1989886432.html

В Сочи река Херота вышла из берегов

В Сочи река Херота вышла из берегов - РИА Новости, 18.12.2024

В Сочи река Херота вышла из берегов

Сочинская река Херота из-за ливней вышла из берегов и затопила низины, сообщили в ГУ МЧС по Кубани. РИА Новости, 18.12.2024

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происшествия

сочи

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КРАСНОДАР, 18 дек — РИА Новости. Сочинская река Херота из-за ливней вышла из берегов и затопила низины, сообщили в ГУ МЧС по Кубани. "Уровень воды в реке Хероте сохраняется высоким, река вышла из берегов и затопила близлежащие низменные территории, придомовые территории — предварительно, по адресам: ул. Петрозаводская, д. 6; 16, ул. Дачная, д. 12", — говорится в сообщении. Отмечается, что в дома вода не заходила.По данным спасателей, уровень воды в реке поднялся до отметки "опасное явление".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи