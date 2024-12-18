Рейтинг@Mail.ru
В Сочи река Херота вышла из берегов - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 18.12.2024 (обновлено: 15:03 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/sochi-1989886432.html
В Сочи река Херота вышла из берегов
В Сочи река Херота вышла из берегов - РИА Новости, 18.12.2024
В Сочи река Херота вышла из берегов
Сочинская река Херота из-за ливней вышла из берегов и затопила низины, сообщили в ГУ МЧС по Кубани. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:34:00+03:00
2024-12-18T15:03:00+03:00
происшествия
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989903523_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fc3f848236f452a1e05336abe96cf2ea.jpg
КРАСНОДАР, 18 дек — РИА Новости. Сочинская река Херота из-за ливней вышла из берегов и затопила низины, сообщили в ГУ МЧС по Кубани. "Уровень воды в реке Хероте сохраняется высоким, река вышла из берегов и затопила близлежащие низменные территории, придомовые территории — предварительно, по адресам: ул. Петрозаводская, д. 6; 16, ул. Дачная, д. 12", — говорится в сообщении. Отмечается, что в дома вода не заходила.По данным спасателей, уровень воды в реке поднялся до отметки "опасное явление".
https://ria.ru/20240606/turist-1951165668.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Река Херота вышла из берегов
Река Херота вышла из берегов
2024-12-18T12:34
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989903523_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4c08bfb65ce45c871063347eb36984b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
В Сочи река Херота вышла из берегов

В Сочи река Херота вышла из берегов и затопила близлежащие территории

Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 18 дек — РИА Новости. Сочинская река Херота из-за ливней вышла из берегов и затопила низины, сообщили в ГУ МЧС по Кубани.
"Уровень воды в реке Хероте сохраняется высоким, река вышла из берегов и затопила близлежащие низменные территории, придомовые территории — предварительно, по адресам: ул. Петрозаводская, д. 6; 16, ул. Дачная, д. 12", — говорится в сообщении.
© СоцсетиПоследствия сильных дождей в Сочи. Кадр видео
Последствия сильных дождей в Сочи. Кадр видео
Последствия сильных дождей в Сочи. Кадр видео
© Соцсети
1 из 3
© СоцсетиПоследствия сильных дождей в Сочи
Последствия сильных дождей в Сочи. Кадр видео
Последствия сильных дождей в Сочи
© Соцсети
2 из 3
© Фото : пресс-служба администрации города СочиЛиквидация последствий подтопления в Сочи
Ликвидация последствий подтопления в Сочи
Ликвидация последствий подтопления в Сочи
© Фото : пресс-служба администрации города Сочи
3 из 3
Последствия сильных дождей в Сочи. Кадр видео
© Соцсети
1 из 3
Последствия сильных дождей в Сочи
© Соцсети
2 из 3
Ликвидация последствий подтопления в Сочи
© Фото : пресс-служба администрации города Сочи
3 из 3
Отмечается, что в дома вода не заходила.
По данным спасателей, уровень воды в реке поднялся до отметки "опасное явление".
Сотрудники СК РФ на месте происшествия, где турист погиб, сплавляясь на сапборде по реке Теберда в Карачаево-Черкессии - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В КЧР турист погиб во время сплава по горной реке
6 июня, 21:15
 
ПроисшествияСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала