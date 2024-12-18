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Слуцкий пообещал, что Россия ликвидирует главарей киевского режима - РИА Новости, 18.12.2024
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16:40 18.12.2024 (обновлено: 16:45 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/slutskiy-1989951512.html
Слуцкий пообещал, что Россия ликвидирует главарей киевского режима
Слуцкий пообещал, что Россия ликвидирует главарей киевского режима - РИА Новости, 18.12.2024
Слуцкий пообещал, что Россия ликвидирует главарей киевского режима
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости теракт, при котором погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:40:00+03:00
2024-12-18T16:45:00+03:00
леонид слуцкий (политик)
россия
москва
узбекистан
игорь кириллов
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости теракт, при котором погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, заявил, что в ответ на подлое злодеяние РФ ликвидирует главарей киевского режима.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз."Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия", - сказал Слуцкий.
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леонид слуцкий (политик), россия, москва, узбекистан, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, госдума рф
Леонид Слуцкий (политик), Россия, Москва, Узбекистан, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Госдума РФ
Слуцкий пообещал, что Россия ликвидирует главарей киевского режима

Слуцкий заявил, что Россия не простит убийство Кириллова

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости теракт, при котором погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, заявил, что в ответ на подлое злодеяние РФ ликвидирует главарей киевского режима.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
"Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия", - сказал Слуцкий.
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Названо предполагаемое имя задержанного по подозрению в убийстве Кириллова
Вчера, 10:24
 
Леонид Слуцкий (политик)РоссияМоскваУзбекистанИгорь КирилловВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеГосдума РФ
 
 
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