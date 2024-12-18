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В российском генштабе объяснили слабую подготовку сирийской армии - РИА Новости, 18.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
13:39 18.12.2024 (обновлено: 14:28 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/siriya-1989903907.html
В российском генштабе объяснили слабую подготовку сирийской армии
В российском генштабе объяснили слабую подготовку сирийской армии - РИА Новости, 18.12.2024
В российском генштабе объяснили слабую подготовку сирийской армии
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что сирийская армия не могла регулярно проводить учения и имела слабую боевую подготовку из-за санкций США. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:39:00+03:00
2024-12-18T14:28:00+03:00
война в сирии
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валерий герасимов
сирия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что сирийская армия не могла регулярно проводить учения и имела слабую боевую подготовку из-за санкций США. "Двадцать седьмого ноября из идлибской зоны деэскалации началось наступление оппозиции. Правительственные войска не смогли оказать должного сопротивления. Это обусловлено отсутствием возможности у сирийской армии регулярно проводить боевую подготовку и низким морально-психологическим состоянием личного состава вследствие длительного экономического кризиса, вызванного беспрецедентными санкциями США и их союзников", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе. Он подчеркнул, что сирийская государственность фактически разрушена. Россия предпринимала попытки сирийского мирного урегулирования в астанинском формате, но это не устраивало прежде всего США и Великобританию.
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в мире, сша, россия, великобритания, валерий герасимов, сирия, генштаб вс россии
Война в Сирии, В мире, США, Россия, Великобритания, Валерий Герасимов, Сирия, Генштаб ВС России
В российском генштабе объяснили слабую подготовку сирийской армии

Герасимов: сирийская армия не могла регулярно проводить учения из-за санкций США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что сирийская армия не могла регулярно проводить учения и имела слабую боевую подготовку из-за санкций США.
"Двадцать седьмого ноября из идлибской зоны деэскалации началось наступление оппозиции. Правительственные войска не смогли оказать должного сопротивления. Это обусловлено отсутствием возможности у сирийской армии регулярно проводить боевую подготовку и низким морально-психологическим состоянием личного состава вследствие длительного экономического кризиса, вызванного беспрецедентными санкциями США и их союзников", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе.
Он подчеркнул, что сирийская государственность фактически разрушена. Россия предпринимала попытки сирийского мирного урегулирования в астанинском формате, но это не устраивало прежде всего США и Великобританию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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11 декабря, 08:00
 
Война в СирииВ миреСШАРоссияВеликобританияВалерий ГерасимовСирияГенштаб ВС России
 
 
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