https://ria.ru/20241218/siriya-1989903907.html

В российском генштабе объяснили слабую подготовку сирийской армии

В российском генштабе объяснили слабую подготовку сирийской армии - РИА Новости, 18.12.2024

В российском генштабе объяснили слабую подготовку сирийской армии

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что сирийская армия не могла регулярно проводить учения и имела слабую боевую подготовку из-за санкций США. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:39:00+03:00

2024-12-18T13:39:00+03:00

2024-12-18T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что сирийская армия не могла регулярно проводить учения и имела слабую боевую подготовку из-за санкций США. "Двадцать седьмого ноября из идлибской зоны деэскалации началось наступление оппозиции. Правительственные войска не смогли оказать должного сопротивления. Это обусловлено отсутствием возможности у сирийской армии регулярно проводить боевую подготовку и низким морально-психологическим состоянием личного состава вследствие длительного экономического кризиса, вызванного беспрецедентными санкциями США и их союзников", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе. Он подчеркнул, что сирийская государственность фактически разрушена. Россия предпринимала попытки сирийского мирного урегулирования в астанинском формате, но это не устраивало прежде всего США и Великобританию.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

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Ольга Фомченкова

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